Rodrygo celebra noite mágica: ‘Essa camisa nos ensina a nunca desistir’

O Real Madrid tem um novo herói brasileiro. O atacante Rodrygo entrou aos 23 minutos do segundo na semifinal diante do Manchester City e decidiu o jogo com dois gols, aos 45 e 47, que levaram o duelo para a prorrogação, posteriormente vencida por 3 a 1 pela equipe espanhola. Após a virada que garantiu ao Real a vaga em sua 17ª decisão de Liga dos Campeões, o jogador de 21 anos falou da emoção vivida no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira, 4.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

“Não sei nem o que falar, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Poder entrar e mudar a partida com dois gols… Estou muito feliz, foi mais uma noite mágica no Bernabéu, onde a torcida sempre ajuda de uma forma inexplicado. Não tenho nem palavras”, disse o jogador revelado pelo Santos em entrevista ao TNT Sports.

Rodrygo ressaltou a mística vencedora do maior campeão europeu, que nesta edição já havia eliminado o PSG e o Chelsea com viradas espetaculares nesta edição. “Não tem explicação, são coisas que só acontecem aqui, essa camiseta nos ensina a lutar e nunca desistir. Olhei para o escudo e pensei que já havíamos conseguido outras vezes e hoje poderia ser igual”, disse.

Por fim, o jovem se disse pronto para brigar por uma vaga na lista de convocados da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo no Catar em novembro. “Estou trabalhando para isso, estou feliz pelo momento que estou vivendo. Quando você vai bem no Real Madrid, aumenta suas chances. A Copa está perto e sei que posso ajudar muito a seleção.”

Com o resultado, o time espanhol enfrentará o Liverpool em 28 de maio, no Stade de France, localizado em Saint-Denis, região metropolitana de Paris, e buscará seu 14º título.