Rodrigo Battaglia: reforço do Galo já trabalhou com Coudet, Abel e Jesus

O Atlético Mineiro anunciou Rodrigo Battaglia, no último sábado, 1º, como novo reforço para a temporada. O volante argentino de 31 anos já desembarcou em Belo Horizonte e está inscrito na Libertadores, podendo atuar já na próxima quinta-feira, 6, contra o Libertad, caso seja registrado no BID até às 15h (de Brasília) desta segunda-feira, 3. Bom defensivamente e destaque na imposição física, Battaglia chega ao Galo após passagem pelo espanhol Mallorca.

Formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield e Almagro, Battaglia estreou profissionalmente pelo Huracán. Alçado à equipe principal em 2011, chamou a atenção do país e disputou o Sul-Americano sub-20, vencido pelo Brasil. Na ocasião, a Argentina foi a única seleção a bater a seleção brasileira que tinha Casemiro, Oscar, Lucas Moura e Neymar. Mais tarde, Battaglia disputou o Mundial da categoria e viu sua equipe ser eliminada nas quartas de final, para Portugal.

Destaque no time de Tres Arroyos, província de Buenos Aires, Battaglia teve uma curta passagem pelo Racing, antes de se transferir para o português Braga. Sem muito espaço, o volante passou por empréstimos pelo Moreirense, Rosario Central e Chaves. No clube de Rosário, foi treinado por Eduardo Coudet, atual técnico do Galo e quem pediu sua contratação.

As passagens precederam sua volta ao Braga, onde foi treinador por Abel Ferreira, hoje no Palmeiras. O destaque no início de 2017 chamou a atenção do Sporting, que desembolsou mais de 4 milhões de euros, algo próximo de 17 milhões de reais à época.

Pelos Leões, teve a melhor temporada de sua carreira, sob comando de Jorge Jesus. Em um duelo diante do Barcelona na Liga dos Campeões de 2017/18, Battaglia recebeu a incumbência de marcar o compatriota Lionel Messi e, apesar da derrota por 1 a 0, foi bastante elogiado.

A boa fase rendeu uma aparição na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo de 2018 e a estreia na seleção principal, meses após o Mundial, em amistosos contra Colômbia e Brasil, já sob o comando de Lionel Scaloni. Na equipe nacional, coincidiu com Cristian Pavón e Renzo Saravia, agora companheiros no Galo.

A sequência de Battaglia foi freada por uma grave lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, que o deixou fora de ação por quase 300 dias, perdendo mais de 40 jogos. Em seu retorno, teve outro problema no joelho, que o afastou dos campos por mais 11 partidas.

Sem espaço no Sporting, foi emprestado para Alavés e Mallorca, clubes espanhóis pelos quais reoconquistou espaço. Nesta temporada, pelo time da Ilha Balear, alternou posição de titularidade e de reserva. Procurado pelo Atlético para reforçar a posição, especialmente após a lesão de Allan, o argentino não deve demorar a iniciar sua história pelo time de Minas Gerais.

No último sábado, 1º, o Galo venceu o América, por 3 a 2, e se aproximou do tetracampeonato consecutivo do Mineiro. O jogo de volta acontece no domingo, 9, no Mineirão.

