Rodolfo Landim é reeleito presidente do Flamengo

Rodolfo Landim foi reeleito presidente do Flamengo para o triênio 2022-2024. O atual mandatário do clube carioca recebeu 1.301 votos e venceu com ampla vantagem. No total, a votação, que aconteceu na noite deste sábado, 4, contou com 2.011 votantes.

“Estou muito feliz, foram mais de mil votos sobre o segundo colocado. É a demonstração de que os sócios do clube estão felizes, estão provando o que a gente fez durante esses três anos. É um respaldo forte para que a gente continue trabalhando nos próximos três anos. Queria agradecer a todos aqueles que nos honraram com seus votos, que vieram aqui nos prestigiar”, disse Landim para a FlaTV.

Junto com o mandatário foram eleitos Rodrigo Dunshee, como vice-presidente geral, Carlos Henrique Fernandes dos Santos e Gustavo Fernandes como presidente e vice da assembleia geral, respectivamente.

A eleição foi realizada no Ginásio Hélio Maurício, das 8h às 21h. O segundo colocado foi Marco Aurélio Cardoso Asseff, que recebeu 284 votos, em terceiro Walter Monteiro, com 283 votos, e, por último, Ricardo Hinrichsen, com 134 votos. A votação ainda contou com 9 votos brancos ou nulos.

Landim foi eleito pela primeira vez no Flamengo em 2019. Desde então, conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas, uma Recopa e três Cariocas.

