Robinho pode ser preso? O que acontece após condenação em última instância

O futuro do atacante Robinho, 37 anos, ainda desperta uma série de dúvidas. Condenado em última instância pela justiça italiana nesta quarta-feira, 19, o jogador e seu amigo Ricardo Falco serão sentenciados em 30 dias pela Corte de Cassação da Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo. Mas, afinal, ele pode ser preso no Brasil ou em outro país? Há chances reais de ser extraditado? O que acontece a partir de agora? PLACAR ouviu alguns especialistas sobre o assunto.

O advogado criminalista Leonardo Magalhães Avelar, pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu, explicou que neste caso Robinho não poderá ser extraditado para a Itália pelo fato de a Constituição Federal proibir a extradição de brasileiros natos. “Entretanto, se ele ingressar em país europeu, ou algum outro país que tenha acordo de cooperação com a Itália, Robinho poderá ser detido e extraditado”, explicou.

Já em relação à possibilidade de execução de pena no Brasil, Avelar esclarece que a mesma não pode ser realizada pois o Código Penal restringe as possibilidades de homologação de sentença estrangeira pelo STJ para reparação do dano e aplicação de medida se segurança. “Além disso, logo em seu primeiro artigo, o próprio Tratado de Cooperação Penal entre Brasil e Itália não compreende a execução de medidas restritivas de liberdade”.

“Cabe lembrar que a nossa Constituição Federal [de 1988] protege o brasileiro nato, impedindo a sua extradição (artigo 5º, inciso 51). Entretanto, há alternativas jurídicas que podem viabilizar a punição em território nacional. Brasil e Itália são signatários de Tratado sobre Cooperação Judiciária em Matéria Penal (Decreto nº 862/1993), mas há necessidade de que essa colaboração seja solicitada ao Brasil e que se observem as disposições pertinentes”, completa a também advogada criminalista Cecilia Mello, que atuou por 14 anos como juíza federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo.

Desta forma, Robinho pode ser preso apenas se viajar para o exterior – não necessariamente para a Itália. Para isso, o estado italiano precisa realizar um pedido internacional de prisão que poderia ser considerado em qualquer país da União Europeia, por exemplo.

A veredicto sobre o caso foi dado por um colegiado de cinco juízes – uma mulher e quatro homens, após audiência na 3ª Seção Penal da Corte de Cassação de Roma, equivalente a terceira e última instância no país. Eles entendem que o jogador é culpado pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem albanesa, ocorrido em 22 de janeiro de 2013, na casa noturna Sio Café, quando o brasileiro atuava no Milan.

Além de Robinho, a mesma sentença foi imposta para o seu amigo, Ricardo Falco, também presente no dia. De acordo com informações do ge, o atacante não participou presencialmente da sessão que durou cerca de trinta minutos. Ele foi representado pelos advogados italianos Alexander Gutierres e Franco Moretti, enquanto a vítima esteve no local acompanhada pelo defensor Jacopo Gnocchi.

A defesa de Robinho já havia apresentado anteriormente um recurso de 65 páginas, com dezenove anexos e quatro consultorias técnicas para desmontar a sentença inicial condenatória.

A justiça italiana apontou que a vítima, que não teve seu nome revelado, estava em condições de inferioridade psíquica e física. Durante os julgamentos, a defesa de Robinho chegou a contestar traduções feitas nas interceptações telefônicas e apresentou uma espécie de dossiê com diversos anexos do histórico pessoal da vítima, contendo principalmente fotos.

Robinho chegou a ser anunciado pelo Santos em outubro de 2020, naquela que seria sua quarta passagem pelo clube. A repercussão ruim sobre o processo fez com o Santos repensasse a contratação.

O clube afirmou em 16 de outubro daquele ano ter optado pela suspensão do contrato firmado até fevereiro de 2021. Na época, a divulgação das transcrições de interceptações telefônicas divulgadas pelo ge foi o principal motivo.

No conteúdo, em diálogo com Ricardo Falco, o jogador indicou que os envolvidos tinham consciência da condição de embriaguez da vítima. Ao ser interrogado, em abril de 2014, Robinho negou a acusação admitindo apenas ter tido relação via sexo oral com a vítima.

No caso de Falco, perícia identificou a presença de seu sêmen nas roupas da jovem. A conversa entre Robinho e Falco aconteceu no carro de Robinho. O jogador demonstra preocupação com o estado da vítima e com a possibilidade de que possa prestar depoimento.

A denúncia inicial aponta que Robinho e cinco amigos a intoxicaram com álcool até que a mesma fosse incapaz de recusar o ato sexual. Ele também foi condenado ao pagamento de 60.000 euros (375.000 reais pela cotação atual) a mulher.

Robinho e Falco foram condenados com base no artigo “609 bis” do código penal italiano, que fala da participação de duas ou mais pessoas reunidas para ato de violência sexual – forçando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade “física ou psíquica.

