Roberto Dinamite é internado para tratar infecção

No vídeo divulgado nesta tarde, Dinamite tranquilizou os fãs. “Estou aqui para dizer a todos vocês que está tudo bem. Tive uma infecção por bactéria, descobri. Graças a Deus está tudo e bem e logo logo estou voltando para casa. Obrigado pela força e carinho de vocês”, afirmou.

Diversas personalidades do futebol, como os ex-jogadores Neto, Amoroso e os ídolos vascaínos Pedrinho, Ramón e Donizete enviaram mensagens na postagem de Dinamite.

Em maio, também da cama do hospital, Dinamite gravou um vídeo celebrando a retirada de um tumor. “Fiz mais uma cirurgia para retirada de um tumor, a cirurgia foi um sucesso, mais uma etapa dessa jornada que se Deus quiser será vitoriosa”, escreveu.

Dinamite é considerado por muitos o maior jogador da história do Vasco, clube que defendeu por 21 anos. É o recordista em número de partidas (1110) e gols (702) e foi pentacampeão carioca (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992). Ele também foi presidente do clube, entre 2008 e 2014, e como atleta da seleção brasileira disputou as Copas do Mundo de 1978 e 1982.