River Plate x Vasco: onde assistir ao amistoso nesta terça-feira

O Vasco enfrenta o River Plate nesta terça-feira, 17, às 21h30 (de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, no primeiro amistoso durante a pré-temporada realizada na Flórida. A partida pode ser assistida gratuitamente via YouTube e Twitch da CazéTV, pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming pago Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Enquanto reservas e jovens jogadores ficaram no Brasil para o início do Campeonato Carioca, o elenco principal viajou para os Estados Unidos, onde se prepara para a temporada. Foram três dias de treinos em Miami antes da viagem para Orlando.

O amistoso deve servir como teste para o técnico Maurício Barbieri, estreante, podendo ser também a primeira partida dos novos contratados como Pedro Raul, Luca Orellano e Pumita Rodríguez.

A provável escalação deve ter: Alexander; Pumita Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê; Gabriel Pec, Luca Orellano e Pedro Raul.

O River também está em reconstrução após o fim do ciclo do técnico Marcelo Gallardo. Dirigido pelo ex-zagueiro Martín Demichelis, a expectativa é que os Millonarios testem novamente a maior parte dos titulares.

O outro jogo do Vasco na turnê pelos Estados Unidos acontece no próximo sábado, 21, contra o Inter Miami. Antes disso, na quinta-feira, 19, o time que disputa o estadual enfrenta o Audax, pela segunda rodada do Cariocão.