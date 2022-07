River Plate contrata Borja, e Palmeiras fica com metade do dinheiro

Depois de uma negociação cheia de reviravoltas, o River Plate fechou a compra do atacante colombiano Miguel Borja junto ao Junior Barranquilla. A equipe argentina acertou o pagamento de 7 milhões de dólares pelo centroavante de 29 anos, sendo que metade desse valor irá para o Palmeiras, que ainda detinha 50% dos direitos econômicos do atleta. Na cotação atual, a quantia (3,5 milhões de dólares) representa cerca de 19 milhões de reais.

De acordo com o jornal argentino Olé, Borja chegou a Buenos Aires na manhã desta segunda-feira, 11, para fazer os exames médicos, e depois partiu para o estádio Monumental de Núñez para fazer as primeiras fotos oficiais com a camisa do clube e assinar contrato. O vínculo será de três temporadas e meia.

O Palmeiras contratou Borja em 2017 por 10 milhões de dólares (à época, cerca de 33 milhões de reais), após o colombiano se destacar na reta final da Libertadores de 2016, quando foi campeão pelo Atlético Nacional. Apesar de ter chegado com status de estrela, o centroavante nunca justificou o alto investimento, feito com dinheiro da patrocinadora Crefisa, com altos e baixos nos três anos em que vestiu a camisa alviverde. Ao todo, foram 36 gols em 112 jogos pelo clube paulista.

Em 2020, Borja foi emprestado ao Junior de Barranquilla, onde permaneceu por um ano e meio. Na metade de 2021, voltou ao Brasil para jogar pelo Grêmio, também por empréstimo, mas não evitou o rebaixamento da equipe para a segunda divisão do Brasileirão. Com mais dois anos de contrato pela frente, o atacante foi enfim vendido pelo Palmeiras no começo de 2022, para o Junior, que pagou 3,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos – a outra metade ficou com o Verdão, que agora recebe sua parte pela venda ao River.

O River Plate aposta em Borja para substituir o artilheiro Julián Álvarez, eleito o melhor jogador a América do Sul na temporada passada e recentemente negociado com o Manchester City, da Inglaterra. O time argentino também tentou a contratação de Luis Suárez, sem clube após deixar o Atlético de Madri, mas o astro uruguaio cancelou a negociação após a eliminação do time de Marcelo Gallardo na Libertadores para o Vélez Sarsfield.

