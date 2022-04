Depois de identificar o homem que dirigiu gestos racistas à torcida do Fortaleza durante partida da Libertadores, o River Plate anunciou nesta sexta-feira,22, que baniu o sócio-torcedor de seus jogos por seis meses e solicitou que ele participe de um curso de conscientização sobre consequências da xenofobia.

A identidade do homem não foi revelada pelo clube de Buenos Aires. O episódio aconteceu no último dia 13, na vitória do River Plate sobre Fortaleza no estádio Monumental de Nuñez, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Nas imagens, que repercutiram nas redes sociais, o homem aparece jogando uma banana na direção da torcida do Fortaleza.

Imediatamente após a repercussão, o River Plate comunicou que tomaria medidas para localizar o torcedor e aplicar as punições. O River ainda pode sofrer penalização da Conmebol pelo gesto. O regulamento da Libertadores prevê multa de 30.000 dólares (cerca de 144.000 reais) para esse tipo de agressão.

Um babaca que está na torcida do River se prestou a esse papel de jogar banana pra torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez. Cena ridícula e totalmente desnecessária! Vídeo feito por um amigo que está lá nas arquibancadas. pic.twitter.com/bMISRd8dRA — Lanio P. ☀️🌵🇮🇹 (@alaniotv) April 14, 2022

