O Santos estreia na Copa do Brasil diante do Fluminense do Piauí nesta terça-feira, 8, no Estádio Albertão, em Teresina, às 21h30. Em seu primeiro jogo à frente do Peixe, o argentino Fabián Bustos vai logo encarar uma partida eliminatória diante do ‘Vaqueiro’, time que está invicto no ano e que conta com o atacante “Super Mário”, artilheiro do Brasil neste início de temporada, com 14 gols em dez jogos.

Fundado em 1938 com o nome de Automóvel Esporte Clube, o tradicional time foi rebatizado dez anos mais tarde para Fluminense do Piauí, embarcando na onda de homenagear clubes cariocas – o estado tem ainda o Botafogo e o Flamengo. Embora tenha parado as atividades por 40 anos, o Fluminense retomou em 2020, e com projeto ambicioso, prevê chegar à Série A do Campeonato Brasileiro até 2028.

Nesta temporada, o clube jogará pela primeira vez a Série D, a quarta divisão do futebol nacional, e está estreando na Copa do Brasil após ficar com o vice-campeonato no Campeonato Piauiense em 2021. Pela primeira fase do torneio, a equipe despachou o Oeste, de São Paulo, por 2 a 0.

Com 93% de aproveitamento no ano, o time comandado por Marcelo Villar tem 30 gols marcados e seis sofridos em dez jogos. Sem perder nenhum jogo na temporada – nove vitórias e um empate – é líder do Piauiense e já garantiu vaga às semifinais.

O principal nome do elenco é Mário Sérgio, conhecido como “Super Mário” e responsável por 14 gols na temporada – 12 no estadual e dois na Copa do Brasil. Aos 26 anos, ele supera nomes como Gabigol, do Flamengo, e Hulk, do Atlético-MG, na artilharia do país neste início de ano.

Também faz parte do Fluminense-PI o atacante Eduardo dos Santos, o Edu. O veterano de 41 anos atuou na Europa por boa parte da carreira e foi campeão da Copa da França em 2009 com o Guingamp. Ele é atualmente um dos jogadores mais velhos em atividade no futebol brasileiro.

A prova de fogo do time piauiense será diante do Santos, que teve sua partida do Campeonato Paulista contra a Ferroviária adiada no último sábado, 5, devido à falta de luz no estádio Fonte Luminosa, causada por uma tempestade no momento da partida em Araraquara.

O jogo único no estádio Albertão, em Teresina, é válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, seguirá para os pênaltis. Quem avançar leva a quantia de 1,9 milhão de reais.

