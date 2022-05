Rivais decidem títulos inglês e italiano na última rodada; confira jogos

O fim de semana será de fortes emoções no futebol europeu. Na Espanha, Alemanha e França, Real Madrid, Bayern de Munique e PSG já foram campeões com antecedência, mas a disputa por taças segue quente na Itália e na Inglaterra. Milan e Manchester City, líderes, são seguidos por Inter de Milão e Liverpool e precisam vencer na última rodada para não dar chances aos rivais.

Pelo Campeonato Italiano, o Milan tem vantagem um pouco mais confortável: com 83 pontos, dois a mais que a Inter, precisa de apenas um empate contra o Sassuolo, fora de casa, para garantir seu primeiro scudetto em 11 anos. A Inter, por sua vez, encara a Sampdoria, em Milão. Os dois jogos acontecem no próximo domingo, 22, às 13h (de Brasília).

Caso o Milan empate e a Inter vença, as equipes ficariam empatadas em 84 pontos, mas a equipe rubro-negra tem vantagem nos confrontos diretos, primeiro critério de desempate. Os rivais empataram uma vez, por 1 a 1, e o atual líder venceu o outro encontro, por 2 a 1.

Enquanto isso, na Inglaterra, o Manchester City, que tem 90 pontos, viu escapar a chance de comemorar o título sem entrar em campo, na última, terça-feira, 17. Se o concorrente direto Liverpool saísse derrotado contra o Southampton, o título iria para o lado azul de Manchester pela quarta vez nos últimos cinco anos. Contudo, como os Reds saíram vitoriosos, a disputa ficou para este fim de semana.

Também no domingo, 22, às 12h, o time de Jürgen Klopp enfrenta o Wolverhampton, em casa, enquanto o City recebe o Aston Villa, do técnico Steven Gerrard e do meia Philippe Coutinho, ambos ídolos do Liverpool. Em caso vitória do Reds o time de Guardiola precisará vencer para não deixar o troféu escapar.

