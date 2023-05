Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, nas páginas de PLACAR

Rita Lee, considerada a rainha do rock brasileiro, morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos, vítima de câncer de pulmão em 2021. “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, informou a família da cantora. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, 10, das 10h às 17h.

Torcedora de Corinthians e Inter, apaixonada por futebol, Rita estampou diversas páginas de PLACAR. Cantora participou ativamente dos comícios pelas Diretas Já e foi uma entusiasta da Democracia Corinthiana.