O mês de maio será de decisão para o Everton definir sua permanência na primeira divisão ou o primeiro rebaixamento da história do clube no formato atual da Premier League, desde a temporada 1992/93. Neste domingo, 5, o time azul de Liverpool entrará em campo contra o Chelsea, às 10h, precisando desesperadamente somar pontos. Esse será o primeiro dos seis confrontos do time do brasileiro Richarlison e do técnico Frank Lampard no mês.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Atual 18ª colocado entre 20 times da competição, com 29 pontos, o Everton faz uma campanha desastrosa. São 19 derrotas, cinco empates e apenas oito vitórias em 33 rodadas. Apesar disso, apenas dois pontos separam o time do Burnley, primeiro fora da zona de rebaixamento, na 17ª posição (só três são rebaixados).

Nos últimos cinco jogos, o Everton somou apenas quatro pontos e sofreu três derrotas – a última delas, por 2 a 0, no clássico com o Liverpool. O time tem ainda seis pontos em disputa de duas partidas atrasadas com Crystal Palace, em casa, e Watford, vice-lanterna do campeonato.

Confira a agenda do Everton no campeonato:

1/5 Everton x Chelsea (casa)

8/5 Leicester City x Everton (fora)

11/5 Watford x Everton (fora) –atrasado da 30ª rodada

15/5 Everton x Brentford (casa)

Continua após a publicidade

19/5 Everton x Crystal Palace (casa) –atrasado da 33ª rodada

22/5 Arsenal x Everton (fora)

A equipe é treinada desde janeiro pelo ex-meia Frank Lampard, ídolo do Chelsea, que substituiu o espanhol Rafa Benítez, demitido com 10 derrotas em 22 jogos. Até aqui, foram 12 jogos sob o comando de Lampard na Premier League, com três vitórias (Leeds, Newcastle e Manchester United) e oito derrotas. Seu contrato vale até 2024.

No plantel dos Toffees, se destaca o atacante da seleção brasileira Richarlison. Afastado de boa parte da temporada devido a problemas físicos, o atacante marcou sete vezes e deu quatro assistências em 25 jogos na competição – é o artilheiro do time na Premier League.

Nos últimos anos, o clube investiu fortemente em contratações, sendo que muitas não deram o resultado esperado. Entre elas, estão a do meia colombiano James Rodríguez (que já deixou o clube), do volante brasileiro Allan e do goleiro Jordan Pickford, da seleção inglesa.

Caso a queda se confirme, será o time mais tradicional da história da Premier League a ser rebaixado. O Everton foi um dos clubes fundadores da primeira liga da Inglaterra em 1888 e é o recordista de participações na primeira divisão do futebol inglês, com 118 temporadas na elite. A equipe já foi campeã inglesa nove vezes – a última delas, em 1987 – e não é rebaixada de divisão desde 1954.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!