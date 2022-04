Rincón segue em ‘estado muito crítico’ após acidente, diz hospital

O ex-volante do Corinthians e da seleção colombiana, Freddy Rincón, segue em estado “muito crítico” após se envolver em um grave acidente de carro na madrugada da última segunda-feira, 11, de acordo com boletim médico do hospital Clínica Imbanaco, onde ele está internado. Segundo informações de jornais do país, o veículo dirigido pelo ex-jogador colidiu com um ônibus no bairro San Fernando, na cidade de Cali, na Colômbia, deixando Rincón e mais três pessoas feridas. Rincón precisou ser submetido a cirurgia após sofrer grave lesão na cabeça.

Laureano Quintero, médico do Imbanaco, assinou um novo boletim, que mantém a situação como preocupante: “Rincón continua com medidas avançadas de suporte. Seu estado continua muito crítico. Seu prognóstico não mudou por enquanto, considerando a delicada evolução que vem apresentando. Continuamos a ver o seu prognóstico como muito reservado e continuaremos a implementar todas as medidas necessárias para gerir a sua situação. Esperamos, de acordo com sua evolução, fornecer informações adicionais pertinentes.”

O hospital afirmou que um novo boletim médico será divulgado ainda nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília).

Aposentado desde 2004, após uma última passagem pelo Corinthians, o ex-meio-campista construiu longa trajetória no futebol brasileiro. Além do Timão, também atuou pelo Palmeiras, em 1996, Santos, entre 2000 e 2001, e Cruzeiro, em 2001.

No Corinthians, Rincón alcançou a condição de ídolo com 158 partidas, 11 gols marcados e quatro títulos conquistados: o Campeonato Paulista de 1999, os brasileiros de 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes de 2000.

