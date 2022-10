Richarlison sofre lesão, vai às lágrimas e pode ver Copa do Mundo em xeque

Atualizado em 15 out 2022, 17h50 - Publicado em 15 out 2022, 17h38

Praticamente certo na lista de Tite, o atacante Richarlison agora corre risco de perder a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Isso porque neste sábado, 15, o jogador do Tottenham sentiu uma lesão na panturrilha e foi substituído na partida contra o Everton, seu ex-clube. O brasileiro se emocionou após o jogo e deixou o estádio, em Londres, de muletas.

“É difícil de falar porque estou próximo de uma realização, do meu sonho. Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei uns dois meses parado, lá no Everton”, disse Richarlison, em lágrimas, ao canal ESPN.

O atacante enfrentava seu ex-clube pelo Campeonato Inglês e logo no início do segundo tempo, aos sete minutos, ficou no gramado com dor na panturrilha esquerda. Substituído, o brasileiro não ficou no banco de reservas e foi direto para o vestiário.

“Segunda-feira tenho um exame para fazer, mas até para andar dói. Vamos esperar. Tenho que estar com minha cabeça positiva para que eu possa estar na Copa do Mundo, no Qatar”, completou.

O prognóstico mais promissor indica cerca de 10 dias afastado. O técnico do Tottenham, Antonio Conte, já confirmou a ausência de Richarlison para a sequência de jogos: “Com certeza ele está fora contra o Manchester United… Acho que precisa um pouco de tempo para se recuperar”.

O pior cenário seria uma lesão de grau dois, e o atleta ficaria no mínimo um mês afastado dos gramados. A convocação de Tite para a Copa do mundo acontece no dia 7 de novembro, com estreia da Seleção Brasileira marcada para o dia 24 de novembro, contra a Sérvia.