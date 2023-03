Richard Rios: reforço do Palmeiras é cria do futsal e revelado no Flamengo

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira, 28, a contratação do volante colombiano Richard Rios, destaque do Guarani no Campeonato Paulista. Aos 22 anos, o atleta chega após desfecho na negociação que envolveu o pagamento de 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos, com contrato válido até o fim de 2025.

Nascido em Vegachí, pequena cidade colombiana a 440km de Bogotá, o meio-campista tem uma trajetória diferente da mais comum no futebol atual. Jogador de futsal até os 18 anos, migrou para o campo já no Brasil, quando foi contratado para as categorias de base do Flamengo.

Rios despertou olhares em 2018, quando disputou o Sul-Americano sub-20 de futsal pela seleção colombiana. Em 2020, estreou como profissional, pelo Campeonato Carioca, mas não conseguiu se firmar no Rubro-Negro, o que rendeu um empréstimo para o Mazatlán, do México, seguido de uma transferência para o Guarani.

“Minha trajetória é um pouco atípica. Joguei futsal até os 18 anos e me destaquei com a seleção colombiana. Depois, recebi a oportunidade de vir para o Brasil. Tive uma passagem curta pelo México e, voltando de lá, fui para o Guarani, joguei a Série B no ano passado e fiz uma boa campanha no Paulista deste ano. A adaptação do futsal para o campo foi muito boa e tranquila, não precisei de muito tempo”, conta Richard, em entrevista à TV Palmeiras.

Pela equipe campineira, o meio-campista completou 20 jogos, sendo dez deles neste Paulistão. No estadual, distribuiu dez passes ara finalização e fez 25 desarmes, além de um gol e duas assistências, segundo o site de estatísticas Sofascore.

Já abraçado pela #FamíliaPalmeiras! 🫂 Richard Ríos conheceu a estrutura do #MaiorCampeãoDoBrasil e contou um pouco de sua história 🎬🐷 ➤ https://t.co/zySjXHK7jt#AvantiPalestra pic.twitter.com/V9txq459vb — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 28, 2023

O nível de futebol chamou a atenção alviverde, apesar da campanha do Bugre ter sido tímida – não se classificou ao mata-mata principal, terminando na última colocação do grupo B, e foi eliminado da primeira fase pela Portuguesa da Taça Independência, troféu destinado aos clubes do interior que não se classificam.

Admitindo felicidade pelo novo desafio, o volante revelou ter ficado surpreso no primeiro contato. “Desde que começaram os rumores, eu fiquei muito feliz. Recebi mensagens nas redes sociais, ligações – não sei como eles chegaram ao meu telefone. Esse carinho é sempre muito importante para o jogador se sentir acolhido. Depois disso, eu quis ainda mais vir para o Palmeiras. Espero retribuir.”

Rios é o primeiro reforço do Palmeiras para 2023. Atual campeão brasileiro, da Supercopa do Brasil e na decisão do estadual, o clube ainda não havia contratado nesta temporada.