Ricardo Oliveira assina com o São Caetano; veja mais “quarentões” na ativa

O São Caetano acertou a contratação do centroavante Ricardo Oliveira para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O último clube do jogador de 41 anos havia sido o Coritiba, e sua última partida oficial foi em fevereiro de 2021. No Brasileirão de 2020, ele fez 18 jogos e marcou dois gols pelo time paranaense.

Revelado na Portuguesa em 2000, Ricardo Oliveira é mais um “quarentão” que segue na ativa no futebol. Veja mais nomes a seguir:

Fábio

Aos 41 anos, o goleiro deixou o Cruzeiro após 17 temporadas, gerando revolta na torcida ao não ter seu contrato renovado pela nova gestão do clube, comandada por Ronaldo Fenômeno. Para 2022, ele já tem novo time: vai jogar a Série A do Brasileiro pelo Fluminense.

D’Alessandro

O ídolo do Internacional voltou ao clube colorado após encerrar sua passagem pelo Nacional, do Uruguai. Aos 40 anos, o meia argentino já chegou recuperando a camisa 10, que foi de Taison no ano passado – o atacante cedeu o número e vai vestir agora a 7, número que usou na maior parte da carreira.

Nenê

Mais um meia canhoto de 40 anos que vai passar a usar a camisa 10 em seu clube em 2022. Nenê ficou no Vasco após o time carioca não conseguir o acesso à Série A e é uma das referências técnicas do elenco da equipe de São Januário.

Ibrahimovic

Mesmo aos 40 anos, Ibrahimovic segue um jogador importante para um dos times mais tradicionais da Europa. O centroavante sueco é o nome mais conhecido do Milan, que também conta com jovens valores em seu elenco e ocupa atualmente a terceira posição do Campeonato Italiano.

Buffon

O “interminável” goleiro italiano está com 43 anos e voltou ao time que o lançou para o futebol, o Parma, para tentar ajudar a equipe a voltar à elite do futebol italiano. Não tem dado muito certo: o time está em 13º na Serie B, longe do acesso.

Roque Santa Cruz

O centroavante paraguaio está com 40 anos e não dá sinais de que vai parar tão cedo. Para 2022, ele tem novo clube: vai jogar a Libertadores pelo Libertad, de seu país, fazendo parceria no ataque com Óscar Cardozo, de 38.

Joaquín

Uma das grandes promessas do futebol espanhol no início do século, o ponta direita jogou as Copas do Mundo de 2002 e 2006. Hoje, aos 40 anos, segue na ativa e é o capitão do Betis, apesar de raramente ser titular.

