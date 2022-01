Ricardo Goulart assina por dois anos com o Santos e ganha a camisa 10

O Santos anunciou nesta terça-feira, 11, a contratação do meia-atacante Ricardo Goulart. O jogador de 30 anos, que se desvinculou recentemente do Guangzhou Evergrande, da China, assinou contrato com o clube paulista até dezembro de 2023.

“Desde as primeiras conversas, fiquei muito feliz com o interesse desse Clube gigantesco. Conheço a história e estou muito feliz de vestir a camisa do Santos, principalmente sendo a 10, conhecida no mundo todo. Vou fazer de tudo para representar bem o número do Rei”, afirmou o reforço

BEM-VINDO, RICARDO GOULART! ⚪⚫#A10Sagrada do Santos FC tem um novo dono! Ricardo Goulart é o novo reforço do Peixão e usará o #MantoSagrado que já foi do Rei Pelé. O meia-atacante se reuniu com o presidente Andres Rueda nesta tarde e assinou contrato até 31/12/2023. pic.twitter.com/Jat5hBqXcA — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 11, 2022

Revelado pelo Santo André, em 2009, o jogador teve passagens pelo Internacional e pelo Goiás, em 2012. Pelo clube goiano, Goulart ganhou projeção ao se tornar campeão da Série B e artilheiro da temporada. Já no Cruzeiro ele foi campeão nacional em 2013 e 2014 e mais uma vez artilheiro do Brasileirão.

Em 2015 foi transferido para o Guangzhou Evergrande, da China, e tornou-se um dos principais jogadores do país, conquistando três edições do Campeonato Chinês (2015, 2016 e 2017) e uma Liga dos Campeões Ásia (2015).

Para a temporada de 2022, Goulart também estava sendo sondado por outros times nacionais, e após anúncio no Santos nesta tarde, o jogador agradeceu o apoio do torcedor santista. “Não vai faltar determinação e raça. Espero alcançar todos os objetivos do Clube, estou muito motivado e ansioso para ver a Vila Belmiro lotada e nos incentivando dentro de campo”, completou o meia-atacante.

Ao lado do presidente Andres Rueda destacou a importância do jogador no elenco. “O Ricardo Goulart, sem dúvida, é um jogador que vai agregar muito ao nosso elenco, por seu nível técnico e experiência. Uma contratação dentro das nossas possibilidades e que elevará muito a qualidade do nosso time”, disse Rueda.

Ainda nesta terça, o Santos oficializou outras duas contratações: o zagueiro Eduardo Bauermann, ex-América-MG, e o meio-campista Bruno Oliveira, que vem por empréstimo até o fim de 2022.

