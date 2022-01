A prestigiada revista britânica FourFourTwo divulgou nesta segunda-feira, 3, a lista com os 50 melhores dos jogadores da temporada 2021. O primeiro lugar ficou com o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, seguido pelo egípcio Mohammed Salah, do Liverpool e pelo argentino Lionel Messi.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Entre os brasileiros, Neymar, do Paris Saint-Germain, foi o mais bem colocado, na 18ª posição. No entanto, o que chama a atenção na lista é a ausência de Vinicius Júnior, destaque do Real Madrid e considerado peça chave na equipe dos merengues.

Apesar do camisa 20 do Real Madri não ter sido lembrado, seu parceiro de ataque, o francês Karim Benzema, ficou em quinto lugar. Vale lembrar que na atual temporada do Campeonato Espanhol o francês é o líder em gols (15) e assistências (7). Vinícius Júnior, eleito o melhor jogador do torneio em novembro, acumula 10 tentos e 5 assistências.

Continua após a publicidade

O português Cristiano Ronaldo ficou com a décima posição. A revista ainda lembrou do retorno do craque, aos 36 anos, ao Manchester United, além de ter se tornado o artilheiro de todos os tempos na Eurocopa.

Neymar, por sua vez, foi o brasileiro mais bem colocado, no 18º lugar, duas posições a menos que na lista da Bola de Ouro. Sobre seu desempenho no ano de 2021, a revista lembrou dos vice-campeonatos Francês, na Copa América e a eliminação na semifinal da Champions que fazem desse ano “um ano para esquecer”, apesar disso disse que seria “inegável que segue como um dos melhores atacantes do futebol moderno”, escreveu a revista.

Queda e polêmicas transformam 2021 no pior ano de Neymar

“O 2021 de Neymar foi desapontador para seus padrões. Castigado por lesões, sofreu para conseguir sequência no PSG ao longo do ano. Nem o reencontro com Messi em Paris o ajudou a voltar à melhor forma. Mas é inegável que segue como um dos melhores atacantes do futebol moderno”, escreveu a revista.

Outro brasileiro na lista, é o zagueiro Thiago Silva campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea, que ficou com o 45ª lugar. Já o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, que ficou na terceira posição na Bola de Ouro, ficou em quarto lugar na lista da revista FourFourTwo.

Confira o top 10 da lista:

Robert Lewandowski, Bayern de Munique Mohammed Salah, Liverpool Lionel Messi, Parisn Saint-Germain Jorginho, Chelsea Karin Benzema, Parisn Saint-Germain N’Golo Kanté, Chelsea Kevin De Bruyne, Manchester City Kylian Mbappé, Parisn Saint-Germain Eligard Haaland, Borussia Dortmund Cristiano Ronaldo, Manchester United

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!