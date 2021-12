Réver, do Atlético, se envolve em confusão com cruzeirense no aeroporto

O zagueiro Réver, do Atlético Mineiro, se envolveu em uma confusão no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na noite da última quinta-feira, 16. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o atleticano irritado, sem camisa e em um tumulto. O jogador foi conduzido por seguranças do local para prestar esclarecimentos.

De acordo com o ge.com, testemunhas apontam que confusão começou quando o defensor atendeu ao pedido de uma foto por um garoto. Ao se aproximar, ele teria feito um gesto com as mãos, relembrando o 6 a 1, goleada histórica do Cruzeiro sobre o Galo que salvou o time celeste do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2011. Réver se desentendeu com os familiares do garoto e a segurança precisou agir.

Nos vídeos divulgados, é de fácil audição um dos envolvidos no tumulto dizendo: “no meu filho você não encosta”. De férias, Réver viajaria para Porto Alegre com sua família. No entanto, seguindo orientação de seu advogado e do clube, passará por exames de corpo de delito, em Belo Horizonte, antes de se deslocar para o sul do país.

Rever Brigou no Aeroporto ? 👀 pic.twitter.com/uAtygzLYlJ — LÉOᵗʳⁱᵖˡᵉᵗᵉ 👑🖤🐔 (@Leoo_1313) December 17, 2021

O Atlético Mineiro se posicionou oficialmente em defesa do atleta: “Sobre os episódios envolvendo o zagueiro Réver, divulgados hoje pela imprensa, o Galo afirma que está fechado com seu capitão! As agressões e insultos a ele desferidos não foram dirigidos ao atleta, mas a toda a Massa Atleticana. Rever estava embarcando para suas férias, em companhia de sua mulher e de seus filhos, quando foi afrontado por torcedores adversários. O Atlético admira a diversidade de opiniões, mas não o desrespeito. Estamos juntos, capitão! Agrediu o Réver, agrediu a Massa!”

Sobre os episódios envolvendo o zagueiro Réver, divulgados hoje pela imprensa, o Galo afirma que está fechado com seu capitão! As agressões e insultos a ele desferidos não foram dirigidos ao atleta, mas a toda a Massa Atleticana. — Atlético 😷 (@Atletico) December 17, 2021

Recentemente, uma arquiteta da Prefeitura de Belo Horizonte, responsável por uma vistoria na Arena MRV, futuro estádio do Atlético Mineiro, publicou uma foto com o mesmo gesto relembrando a goleada. O clube publicou nota de repúdio e afirmou estudar ações judiciais.

