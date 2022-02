Retrospecto do Brasil no Mineirão tem mancha de vexame histórico

BELO HORIZONTE – O Brasil enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, 1º, às 21h30 (de Brasília), pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 em um palco onde é absolutamente soberano, mas que igualmente lhe remete a mancha mais dolorida de toda a sua história. No Mineirão, foram 15 vitórias entre os 21 compromissos oficiais e apenas duas derrotas: uma delas o 7 a 1 sofrido contra a Alemanha, em 8 de julho de 2014, na semifinal da Copa do Mundo. O assunto, desta vez, não foi alvo de questionamentos entre jogadores e comissão técnica, mas um novo tropeço pode trazer a tona o “Minerazo” – termo irônico utilizado frequentemente por jornais argentinos para relembrar a derrota da final da Copa de 1950.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Dolorida para todos aqueles que torcem pelo Brasil no futebol, a derrota é inapagável e tem um contexto ainda mais dramático por trás. A edição que aconteceu no país há quase oito anos foi a segunda na história e chegou carregada de pressão, pois a primeira disputada em terras brasileiras, em 1950, terminou com derrota, após uma vitória uruguaia na final, em pleno Maracanã. Assim, no Mundial de 2014, a responsabilidade de um título mundial ficou imensa sobre a seleção brasileira, mas foi quebrada pelo baile alemão.

Por outro lado, se o 7 a 1 for para segundo plano – mesmo que seja extremamente difícil -, o desempenho brasileiro no estádio da capital mineira é excelente.

Continua após a publicidade

Nos últimos dez jogos oficiais, além da derrota histórica, são seis vitórias e três empates, sendo um deles nas oitavas de final da Copa de 2014, que terminou com a classificação brasileira nos pênaltis, após bater o Chile.

Os dois jogos mais recentes (os dois únicos após a goleada sofrida) também empolgam, pois foram vitórias convincentes contra a arquirrival do país no esporte, a Argentina. Em 2016, um 3 a 0, com show de Neymar e Philippe Coutinho, pelas Eliminatórias da Copa de 2018, e em 2019, outro êxito, 2 a 0 para a seleção, pela semifinal da Copa América.

É tradição a pentacampeã mundial jogar no Mineirão com o estádio cheio e desta vez não deve ser diferente, pois até esta manhã de terça-feira, 40.000 ingressos já foram comercializados.

Tite, lembrou das últimas duas vitórias em Belo Horizonte e pediu abraço da torcida: “Que acolhimento bonito que a gente teve nos dois jogos contra a Argentina. Os dois jogos foram de uma atmosfera… Essa possibilidade de identificação com o atleta, ele sente, então essas duas apresentações que tivemos foram muito bonitas”.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil “cumpre tabela” nas Eliminatórias. Líder com 36 pontos em 14 jogos, ainda não tem a primeira posição garantida, mas pode se aproveitar de uma vantagem de quatro pontos para a Argentina, vice-líder da disputa.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!