A Itália iniciou na última Data Fifa um ciclo de reconstrução após a ausência na Copa do Mundo do Catar. Apesar da derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, jogando em Nápoles, e da vitória sem brilho diante de Malta, 167ª colocada no ranking da Fifa, há motivos para sonhar: o atacante Mateo Retegui, argentino de nascimento, autor de dois gols, causa verdadeiro alvoroço no país.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Principal novidade na lista dos 30 convocados por Roberto Mancini, Retegui atua na Argentina, no Tigres. Natural de San Fernando de la Buena Vista, na província de Buenos Aires, recebeu o chamado de Mancini após chamar atenção na última temporada como artilheiro do Campeonato Argentino, com 19 gols. O torneio foi vencido pelo Boca Juniors.

Neto de italianos, o jogador de 23 anos aceitou a convocação embalado por uma comparação com ninguém menos do que o histórico atacante Gabriel Batistuta, segundo maior artilheiro da seleção argentina, com 54 gols.

“Temos jovens jogadores valiosos. Alguns estão aqui, outros não, mas estarão conosco no futuro”, iniciou dizendo Mancini. “Ele (Retegui) é um centroavante clássico. Vejo muitos o compararem com [Germán] Denis (atacante argentino que atuou no futebol italiano), mas ele me lembra mais o Batistuta quando chegou na Itália. É jovem, precisa se estabelecer, mas não acho que isso vá levar muito tempo. É inteligente e tem qualidade. Vamos esperar pelo melhor”, completou, em entrevista coletiva antes mesmo do novo pupilo estrear.

Retegui faz aumentar na Azzurra a aposta em nomes de outros países. Na última convocação, o volante Jorginho, do Arsenal, e o zagueiro Rafael Tolói, da Atalanta, foram outros dois chamados. A ausência ficou pelo lateral-esquerdo Emerson Palmieri, do West Ham, também constantemente convocado.

Filho de Carlos “Chapa” Retegui, técnico de hóquei sobre a grama medalhista de prata na Olimpíada de Londres com a seleção argentina, herdou do pai o apelido de “Chapita”.

Cria das categorias de base do River Plate, onde chegou 14 anos. Trocou os Millonarios pelo maior rival, o Boca Juniors, mas jamais recebeu espaço na equipe principal. Atuou por apenas sete minutos, em 2019, em uma partida pela 13ª rodada do campeonato nacional diante do Patronato. Desde então, acumulou empréstimos.

Primeiro no Estudiantes, onde marcou cinco gols em 29 partidas disputadas entre 2019 e 2020. Depois, pelo Talleres. Foram sete gols em 61 jogos pelo clube de Córdoba. Em 2022, no Tigre, alcançou o melhor momento da carreira: foram 23 gols em 42 partidas.

Continua após a publicidade

🇮🇹 Mateo Retegui shining on his Italy debut 🤩@Azzurri_En pic.twitter.com/mBLOdWy4GK — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 26, 2023

O bom momento pelo Tigre fez com quem Retegui tivesse retorno apontado como certo ao Boca. Apesar de campeão, havia no clube enorme pressão pela contratação de um centroavante devido aos questionamentos sobre o desempenho de Dario Benedetto.

Benedetto havia marcado 16 vezes em 41 jogos em 2022, mas acumulado polêmicas nos bastidores. Ainda foi apontado como responsável direto pela eliminação para o Corinthians na última Libertadores ao desperdiçar dois pênaltis na Bombonera – um deles nos 90 minutos.

Mesmo assim, o ex-meia Juan Román Riquelme, atual vice-presidente do clube, optou por mantê-lo emprestado. Começou, desde então, a sofrer enorme pressão de críticos.

“Román deixou escapar o artilheiro de 2022, que era do Boca . É assim que o ídolo cuida do clube?”, questionou o jornalista Toti Pasman, conhecido por ácidas críticas a Lionel Messi e Di María, logo nos primeiros dias de 2023.

Así cuida al club el ídolo???? — Juan Carlos Pasman (@TotiPasman) January 3, 2023

As críticas direcionadas a Riquelme aumentaram pelo recente bom desempenho na estreia pela seleção e, principalmente, uma polêmica cláusula contratual que permite ao Tigres ficar com 50% do jogador por 2,3 milhões de dólares (11,9 milhões de reais). Atualmente, segundo Transfermarkt, ele está avaliado em 8 milhões de euros (45 milhões de reais) e desperta interesse de Atlético de Madri, Inter de Milão, Lazio e Milan, de acordo com a TyC Sports, da Argentina,

“Alguém sabe por que o artilheiro do torneio, jogador da seleção italiana nunca foi cogitado no Boca? Sempre emprestado e agora, que dizem que vai ser vendido, não poderemos ficar com 100%”, questionou o jornalista Mario Pergolini, ex-vice-presidente do Boca até março de 2021, atual opositor de Riquelme.

Enquanto isso, o artilheiro foge de polêmicas: “Boca? Eu não sei de nada, sério. E eu também não quero saber. Prefiro aproveitar o presente, seguir marcando gols e somando pontos”, afirmou no fim do último ano.

Retegui, por sinal, pode ser só o primeiro argentino a começar uma nova era na Itália de Mancini. Segundo o jornal Tuttosport, depois do impacto imediato, a federação estuda mais dez possibilidades com dupla nacionalidade: Lucas Beltrán (River Plate), Nicolás Valentini (Boca Juniors), Nicolás Capaldo (Salzburgo), Pedro De La Vega (Lanús), Gianluca Prestianni (Vélez), Tomás Pozzo (Independiente), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Gino Infantino (Rosario Central), Juan Sforza e Justo Gianni (Newell´s Old Boys).

Os gols dele podem ter significado um sinal de aleta aos argentinos e um bom horizonte para os italianos.