Repescagem: onde assistir a Itália x Macedônia e Portugal x Turquia

É ano de Copa do Mundo e, a menos de oito meses para o início do Mundial do Catar, grandes seleções ainda brigam por vagas nas Eliminatórias. Nesta quinta-feira, 24, pela repescagem da Europa, os dois últimos campeões continentais entram em campo precisando desesperadamente de um triunfo. A Itália, vencedora da Euro 2020, recebe a Macedônia do Norte, em Palermo, enquanto Portugal pega a Turquia, em Porto, ambos a partir das 16h45 (de Brasília). Quem avançar, se encontrará em novo duelo no dia 29.

Também pela repescagem europeia jogam País de Gales x Áustria, no estádio de Cardiff; e Suécia x República Tcheca, na Friends Arena, em Solna. Em razão dos conflitos no Leste Europeu, o duelo entre Escócia x Ucrânia foi adiado para julho e o jogo entre Polônia e Rússia foi cancelado, em razão da desclassificação da seleção russa.

No Estádio Renzo Barbera, em Palermo, a Itália precisa vencer para evitar novo vexame. Há quatro anos, a Azzurra ficou de fora da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1958 ao ser eliminada pela Suécia. O técnico Roberto Mancini tem problemas na defesa: os experientes parceiros de Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci se recuperam de lesão e devem ser preservados visando uma eventual segunda partida. O time, portanto, deve ser formado por campeões europeus: Donnarumma, Florenzi, Mancini, Bastoni e Emerson Palmieri; Barella, Jorginho e Veratti, Berardi, Immobile e Insigne.

Portugal tem problema idêntico para o duelo contra a Turquia no Dragão. Os defensores titulares Pepe, lesionado, e Ruben Diás, suspenso, estão fora. O time dirigido por Fernando Santos, porém, terá seus principais homens de frente, Cristiano Ronaldo, que busca chegar a seu quinto Mundial, e o jovem João Féliz. A seleção lusitana deve ir a campo com: Rui Patrício; João Cancelo, José Fonte, Djalló e Nuno Mendes (Guerreiro); Danilo Pereira, William Carvalho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo e João Félix.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos das Eliminatórias nesta quinta-feira:

Eliminatórias – Europa (repescagem)

16h45

Itália x Macedônia do Norte – Space, Estádio TNT Sports

Portugal x Turquia – TNT, Estádio TNT Sports

País de Gales x Áustria – Estádio TNT Sports

Suécia x Republica Tcheca – Estádio TNT Sports

Eliminatórias – Sul-Americanas

20h30

Brasil x Chile – Globo, SporTV

Uruguai x Peru – SporTV, Premiere

Colômbia x Bolívia – SporTV, Premiere

Paraguai x Equador – SporTV, Premiere

Eliminatórias – América do Norte e Central

20h05

Jamaica x El Salvador – Star+

22h05

Panamá x Honduras – Star+

23h

México x Estados Unidos – ESPN, Star+

23h05

Costa Rica x Canadá – Star+

Eliminatórias – Ásia

6h10

Austrália x Japão – ESPN, Star+, Eleven Sports

8h

Coréia do Sul x Irã – Star+, Eleven Sports

9h

Líbano x Síria – Star+, Eleven Sports

Vietnã x Omã – Star+, Eleven Sports

12h

China x Arábia Saudita – Star+, Eleven Sports

14h

Iraque x Emirados Árabes Unidos – Star+, Eleven Sports

Eliminatórias – Oceania

11h

Ilhas Salomão x Taiti – Eleven Sports

11h

Vanuatu x Ilhas Cook – Eleven Sports

14h

Nova Zelândia x Nova Caledônia – Eleven Sports

Fiji x Papua Nova Guiné – Eleven Sports

