Repescagem intercontinental será decidida em jogo único no Catar

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 19, a mudança do formato da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2022. As vagas, agora, serão definidas em jogo único, no Catar, a ser disputado em junho do ano que vem. Vale lembrar que os classificados, anteriormente, saíam de duas partidas, de ida e volta, que ocorriam nos países envolvidos na disputa pela vaga. O sorteio acontecerá no próximo dia 26.

Estarão envolvidos nos confrontos representantes das federações da Oceania (OFC), América do Norte e Central (Concacaf), Ásia (AFC) e da América do Sul (Conmebol).

Até o momento, o Peru, quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, teria adversário indefinido uma vez que nenhuma partida ainda foi disputada e não há data prevista para jogos pelas Eliminatórias na Oceania. PLACAR fez um levantamento completo sobre como está a situação em cada continente.

A intenção era para que começassem em junho de 2021, mas o plano foi abortado por incompatibilidade de calendário, além de restrições para o cruzamento de fronteiras. A principal favorita entre 11 seleções é a Nova Zelândia.

Pela Concacaf, o Pananá, quarto colocado, estaria classificado para a repescagem e enfrentaria o vencedor de Austrália e Emirados Árabes, na Ásia. Os torneios, contudo, ainda terão mais rodadas para a definição dos enfrentamentos.

Em 2018, para a Copa da Rússia, a Austrália venceu Honduras por 3 a 1 e, posteriormente, empatou sem gols em casa, se classificando para o mundial. No outro enfrentamento, entre Peru e Nova Zelândia, os peruanos passaram adiante depois de vencerem por 2 a 0 a Nova Zelândia em casa.

