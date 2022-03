Repescagem europeia da Copa 2022: datas, horários e confrontos

A semana é de decisão no futebol europeu. Entre os dias 24 a 29 de março, serão definidas duas das três vagas restantes das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Em novo formato, em mata-matas com jogo único, a repescagem terá como principal atração o provável duelo entre os últimos campeões continentais, Itália e Portugal. Ao menos um deles estará fora do Mundial do Catar. Confira os duelos e suas respectivas datas.

A repescagem, que costuma ser repleta de drama e tensão, tem um novo formato: dividida por sorteio em três grupos de quatro equipes, com “play-offs” (semifinais e finais) em jogos únicos. Ou seja, para estar na Copa do Catar, os participantes terão de vencer os dois jogos que disputarem. A repescagem, porém, sofreu alterações em razão da Guerra entre Rússia e Ucrânia no leste europeu.

Acompanhando a série de sanções internacionais à Rússia, Fifa optou por excluir a equipe anfitriã do último mundial de todas as suas competições oficiais, o que, automaticamente, os eliminou da repescagem da Copa do Mundo e classificou a Polônia para a fase final contra Suécia ou República Tcheca.

Já a partida da Ucrânia contra a Escócia, em Glasgow, foi adiada e terá de ser disputada até junho, quando acontece a repescagem intercontinental. O vencedor da partida enfrenta o vencedor de País de Gales x Áustria, que se enfrentam normalmente em 24 de março. As mudanças, anunciadas depois do fechamento da edição, não constam na PLACAR de março, que destaca a repescagem europeia.

Por terem feito campanhas melhores na fase de grupos, na qual terminaram em segundo em seus grupos, Portugal, Itália, Suécia e País de Gales foram cabeças-de-chave dos grupos B e C (portanto, não poderiam se enfrentar no primeiro jogo) e farão a sua semifinal em casa, enquanto Turquia, , Macedônia do Norte, Áustria e República Checa serão vistantes.

O sorteio, no entanto, colocou italianos e portugueses no mesmo grupo. O atual campeão europeu abre o playoff diante da Macedônia do Norte, enquanto Portugal encara a Turquia. Caso avancem, as equipes decidirão a vaga em solo lusitano, dia 29. A Itália já ficou fora da última edição do Mundial, em 2018, ao perder a última repescagem para a Suécia. Já Portugal confia em Cristiano Ronaldo, que aos 37 anos, quer chegar à sua quinta Copa do Mundo, único grande torneio que jamais venceu.

Data e horário (de Brasília) dos jogos da repescagem europeia

Grupo A

Jogo 1 – Escócia x Ucrânia – Adiado

Jogo 2 – País de Gales x Áustria – 24/03 – 16h45

Final – Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2 – ADIADO

Grupo B

Jogo 1 -Rússia excluída, Polônia classificada por W.O

Jogo 2 – Suécia x República Tcheca – 24/03 – 16h45

Final – Polônia x Vencedor Jogo 2 – 29/03 – 15h45

Grupo C

Jogo 1 – Itália x Macedônia do Norte – 24/03 – 16h45

Jogo 2 – Portugal x Turquia – 24/03 – 16h45

Final – Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2 – 29/03 – 15h45