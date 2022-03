Repescagem da Copa: Pepe testa positivo para Covid-19 e desfalca Portugal

Problemas à vista para a seleção portuguesa. O veterano zagueiro Pepe testou positivo para a Covid-19 e foi cortado da lista de convocados para o jogo desta quinta-feira, 24, contra a Turquia válido pela repescagem da Copa do Mundo do Catar. No lugar do brasileiro naturalizado lusitano, o técnico Fernando Santos chamou Tiago Djaló, jogador de 21 anos que joga no Lille, da França. Com a baixa, Portugal não terá sua dupla titular para os confrontos decisivos.

Isso porque o técnico lusitano já não pôde convocar o defensor Rubén Dias, do Manchester City, cortado devido a lesão na coxa. Sem Dias e agora, sem Pepe, o técnico Fernando Santos terá de adaptar as peças do sistema defensivo para o jogo decisivo, que vale vaga no Mundial.

Jogando em casa, Portugal recebe a Turquia na quinta-feira,24, às 16h45 (de Brasília) pelo playoff da repescagem da Copa do Mundo. Caso avance de fase, disputará uma vaga no Mundial com o vencedor de Itália e Macedônia do Norte, no dia 29. Cristiano Ronaldo está confirmado para o duelo e, aos 37 anos, quer garantir vaga em seu quinto Mundial.

