Repercussão: morte de Pelé é destaque na imprensa internacional

Pelé morreu, aos 82 anos, na tarde desta quinta-feira, 29, em São Paulo, “em decorrência de falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia”. A adeus do único jogador a ter conquistado três Copas do Mundo (1958, 1962, 1970) foi destaque nas principais publicações internacionais.

O jornal americano The New York Times chamou Pelé de “o rosto global do futebol” e destacou a sua importância na popularização do futebol nos Estados Unidos. “Célebre por seu talento incomparável e originalidade em campo, Pelé também conquistou os fãs com sua personalidade ensolarada e sua crença no poder do futebol para conectar pessoas em linhas divisórias de raça, classe e nacionalidade”, diz o texto. Outra matéria do principal diário do mundo citou como “Pelé foi o embaixador do Brasil no mundo”.

O diário argentino esportivo Olé, que muitas vezes provocou o futebol brasileiro em suas páginas, tratou a morte do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira com enorme respeito. “Dor mundial: morreu Pelé”, foi a manchete sobre a morte de “um dos maiores jogadores da história”.

Já a rede britânica BBC o chamou de “ícone do esporte” e disse que foi um herói dentro e fora do campo, destacando sua campanha incansável para melhorar as condições das pessoas mais carentes da sociedade. Os britânicos separaram ainda uma frase de Bobby Charlton, lenda nacional e campeão da Copa de 1966, que disse que o futebol foi inventado para Pelé.

O jornal argentino Clarín, por sua vez, chamou o Rei de símbolo supremo do futebol de espetáculo e exaltou sua capacidade de sempre estar com as portas abertas para todas as pessoas, pela sua personalidade, carisma e jeito de jogar.

Na Alemanha, o Deutsche Welle disse que o mundo ficou órfão após perder “o maior futebolista de todos os tempos”. Em um longo artigo, os alemães destacaram a quantidade de recordes quebrados, condecorações e gols marcados pelo Rei, além de ter parado uma guerra e imortalizado a camisa 10 da seleção brasileira.

Ainda na Europa, o Le Figaro, da França, afirma que Pelé é a personificação de uma ideia extravagante de jogo e que sua lenda transcende o tempo, destacando-o sua luz, força, alegria, criatividade e essência de um artista. O La Repubblica, da Itália, o definiu como a perfeição absoluta do futebol.

“Pelé era o nome de um sonho, o nome de um deus. Era a perfeição absoluta no futebol”, escreveram os italianos.

Veja como o mundo repercutiu a morte de Pelé:

New York Times, Estados Unidos

Breaking News: Pelé is dead at 82. One of the greatest soccer players of all time, he was a transformative figure in 20th-century sports. https://t.co/OzG57AtQ4Q pic.twitter.com/qrmxjON2No — The New York Times (@nytimes) December 29, 2022

Marca, Espanha

😢 Muere Pelé: el fútbol pierde a su 'Rey' 👑 https://t.co/p4u1M64mFj — MARCA (@marca) December 29, 2022

L’Equipe, França

Olé, Argentina

Falleció Pelé ⚫️ La leyenda del fútbol brasileño murió a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer Descansá en paz, O Rei 🙏😢 pic.twitter.com/PNFAEK2qFn — Diario Olé (@DiarioOle) December 29, 2022

The Guardian, Inglaterra

Pelé, Brazil World-Cup winner and football legend, dies aged 82 https://t.co/x1lvg3AaLh — The Guardian (@guardian) December 29, 2022

The Times of India, India

Breaking news live updates: Brazilian soccer legend Pele dies at 82, his daughter says https://t.co/1WwEWEZ8t4 pic.twitter.com/9mqq1gpyXs — The Times Of India (@timesofindia) December 29, 2022

China Daily, China

#Breaking Brazilian football icon Pele, widely regarded as the greatest player of all time and a three-time World Cup winner who masterminded the "beautiful game," has died at the age of 82, his family said Thursday. pic.twitter.com/MgGBRRV796 — China Daily (@ChinaDaily) December 29, 2022

Correriere della Serra, Itália

🔴 ULTIM’ORA – È morto Pelè: addio al re del calcio https://t.co/MbQRoOhb9B — Corriere della Sera (@Corriere) December 29, 2022

Diário de Notícias, Portugal

Morreu Pelé, o rei do futebol https://t.co/P8TjTBWvKd — Diário de Notícias (@dntwit) December 29, 2022

Der Spiegel, Alemanha

Die Fußballlegende #Pelé ist tot. Der dreimalige brasilianische Weltmeister sei im Alter von 82 Jahren gestorben, teilt seine Tochter auf Instagram mit. https://t.co/hwLQIjt5Vm — SPIEGEL EIL (@SPIEGEL_EIL) December 29, 2022

