Renovação: quem são os nove estreantes chamados por Ramon na seleção

O treinador interino Ramon Menezes surpreendeu em sua primeira convocação pela seleção brasileira ao chamar nada menos que nove estreantes para o amistoso contra o Marrocos, em 25 de março, às 19h (de Brasília). Entre as novidades, estão cinco campeões do Sul-Americano sub-20, dois jovens volantes e os palmeirenses Rony e Raphael Veiga.

Veja a lista completa e confira a seguir quem são os nove atletas chamados pela primeira vez à seleção principal:

Mycael

Desde o sub-15 participando das categorias de base da seleção, Mycael é mais um da “escola de goleiros” do Athletico Paranaense, que já formou e lapidou Bento, Santos e Weverton. Foi destaque na competição sub-20, com direito a pênaltis defendidos contra a Argentina e Colômbia.

Arthur

Em uma posição carente de muitas opções, Arthur, de 19 anos, recebeu a chance de ser convocado para a lateral direita da seleção brasileira. Formado nas categorias de base do América Mineiro, é tratado como joia no tradicional clube da cidade de Belo Horizonte.

Robert Renan

Zagueiro ativo na construção de jogadas com bom passe, especialmente na perna canhota, Robert Renan é uma das grandes promessas na concorrida posição. Negociado com o russo Zenit pelo Corinthians, chama a atenção desde que foi promovido à categoria profissional.

André

Volante de 21 anos consolidado como titular no Fluminense, André recebeu oportunidade na seleção brasileira. De bom passe e leitura de jogo com e sem bola, pode ser uma boa descoberta para o novo ciclo da amarelinha.

Andrey

Vendido para o Chelsea e emprestado para o Vasco, onde foi revelado, se descobriu como um volante goleador, de boa chegada, na competição sub-20. Muito elogiado por Ramon na coletiva após a convocação, foi chamado de “referência” na posição.

João Gomes

Recentemente vendido do Flamengo para o inglês Wolverhampton, João Gomes foi o equilíbrio defensivo do vitorioso 2022 rubro-negro. Pode atuar como primeiro volante ou mais à frente, apesar da predileção defensiva, marcada pela intensidade nas roubadas de bola.

Raphael Veiga

Somando cinco gols e cinco assistências em 2023, o meia-atacante de 27 anos do Palmeiras é ídolo da torcida alviverde. Após muitos pedidos por oportunidade, foi convocado para dar início ao ciclo rumo ao Mundial de 2026.

Rony

Muitas vezes marcado por folclore, o atacante de 27 anos do Palmeiras se destaca muito no cenário nacional. Essencial no esquema de Abel Ferreira, superou nomes do futebol europeu e foi convocado pela primeira vez. Marcou cinco gols nesta temporada.

Vitor Roque

Artilheiro nato, Vitor Roque é um dos principais nomes da nova geração. Autor de seis gols em oito jogos no Sul-Americano sub-20, o atacante de 18 anos recentemente completos do Athletico Paranaense chama atenção tanto pela personalidade quanto pela força física.