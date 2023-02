Renovação? Os campeões sul-americanos que podem pintar na lista de Ramon

Técnico responsável por levar o Brasil sub-20 ao título do Sul-Americano, Ramon Menezes vai comandar a seleção brasileira principal de maneira interina, no amistoso contra Marrocos, em 25 de março. Para iniciar o novo ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026, já há uma expectativa de que o treinador convoque jovens promessas com quem trabalhou na conquista na Colômbia.

Os convocados para o jogo devem ser anunciados no início do próximo mês e, segundo informações do ge, Ramon tem aval completo para chamar quem mais o agrada, além de formar uma comissão técnica. Apesar de ter recebido a base de dados do trabalho de Tite, é possível que haja surpresas na lista, incluindo a presença dos campeões sul-americanos.

Destaque na competição, o goleiro Mycael, do Athletico-PR, finalizou a campanha com dois pênaltis defendidos, essenciais para o título e pode ser opção. Na primeira convocação após a Copa de 2018, Tite apostou no goleiro Hugo, que à época ainda era sub-20 do Flamengo.

Dono de um Sul-Americano extremamente positivo, o lateral-direito Arthur, do América Mineiro, pode se aproveitar da falta de opção na posição para aparecer. Danilo, titular do Brasil na Copa, não é um nome unânime e Emerson Royal faz temporada irregular com a camisa do Tottenham, o que deixa o horizonte mais aberto para a promessa do futebol mineiro.

Capitão da seleção sub-20, Andrey Santos é outro que brilhou no torneio disputado na Colômbia. Volante de bom passe, inteligência no posicionamento e chegada na área, foi vendido recentemente ao Chelsea. Pela versatilidade, pode ser uma opção de renovação no setor, apesar da concorrência ser forte.

Mesmo com a Copa do Mundo goleadora de Richarlison, ainda não é unânime que o atacante deve ser o camisa 9. Sem brilhar no Tottenham, o “Pombo” não é garantido como figurinha carimbada no ciclo. Desse modo, Vitor Roque, dono de seis gols no Sul-Americano, pode sonhar com uma vaga na seleção principal já aos 18 anos (completa maioridade dia 28 de fevereiro). A joia do Athletico Paranaense também é desejada por gigantes da Europa.

Pouco tempo após a disputa do amistoso, Ramon reassume a seleção brasileira sub-20 visando o Mundial da categoria. O torneio que tem a Indonésia como sede começa dia 20 de maio.