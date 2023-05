Renato Gaúcho sobre Luan: “Me procurou para voltar ao Grêmio”

Fora dos planos do Corinthians de Luxemburgo, o meia Luan segue afastado do clube e com o futuro indefinido. Caminhado para término do vínculo, em últimos meses de contrato, a diretoria alvinegra cansou de buscar alternativas e possíveis destinos para o atleta, todas sem sucesso. Em entrevista exclusiva a PLACAR, o técnico Renato Gaúcho revelou conversa com Luan no início para contratá-lo junto ao Grêmio, mas o negócio esbarrou no financeiro.

“Ele me procurou no início do ano. [Não aconteceu] pelo financeiro. O Luan tem um contrato com o Corinthians, já tinha um contrato bom quando saiu do Grêmio, por méritos, que fique bem claro. Foi para o Corinthians por um contrato melhor ainda, óbvio. E hoje tem um contrato muito bom com o Corinthians. O Grêmio, é um dos clubes que financeiramente está passando por problemas. Então, fica difícil trazer um jogador como o Luan, entendeu? Ainda mais com o salário dele. Já diminuímos a folha de pagamento. No início do ano tivemos problema com um (o zagueiro Kannemann), que tive que sair das minhas férias dois dias antes para voltar para Porto Alegre para ajudar a resolver o pepino. Ainda bem que foi resolvido. Trazer o Luan entra a parte financeira”, disse o treinador do tricolor gaúcho.

O atacante de 30 anos chegou ao Corinthians em 2020, quando Tiago Nunes ainda era técnico do Timão. Após um início regular, o meia caiu de desempenho e apresentou problemas fora do campo. Na atual temporada, chegou atrasado para treinamentos. O alto salário trouxe protestos por parte da torcida e o atleta acabou encostado – situação que segue até hoje -.

Na temporada anterior, o Corinthians conseguiu um empréstimo de Luan para o rival Santos, mas o meia pouco foi utilizado e não conseguiu reverter seu status diante da torcida alvinegra.

“Mesmo o Grêmio pagando metade dos salários do Luan ainda, sim, seria alto pelas condições financeiras que o clube está passando. Já que começamos a diminuir, tiramos alguns jogadores justamente para diminuir a folha de pagamento, não adianta trazer o outro. Tirar três, quatro que ganham bem e aí traz um outro para ganhar bem, não tem lógica”, concluiu Renato Gaúcho.

No Grêmio, sob o comando de Renato, Luan foi campeão da Libertadores e protagonista do tricolor gaúcho. Na temporada 2017, ano do título, o brasileiro foi eleito Rei da América.