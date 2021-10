Renato Gaúcho: “Não vamos deixar qualquer competição de lado”

Neste domingo, 26, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o América-MG, no Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado custou caro, pois era uma chance do clube carioca, que poupou alguns titulares visando a partida pela Libertadores, diminuir a desvantagem para o líder Atlético-MG – atualmente de 11 pontos. Apesar disso, o técnico Renato Gaúcho garantiu que o Rubro-Negro segue vivo na competição nacional.

“Não vamos deixar qualquer competição de lado. O Flamengo está disputando três competições dificílimas. O Flamengo montou um plantel forte para disputar as três competições. Sobre esse discurso de que o Flamengo está poupando, vou responder pela última vez. As pessoas não sabem quem pode ou não jogar. Ficaram seis jogadores no Rio. Desses seis não sei quantos não vão poder jogar na quarta disse o técnico”, disse o técnico.

“Não é desculpa, mas o calor muito forte hoje às 11h da manhã. E a falta de entrosamento dificulta bastante. Mesmo assim conseguimos um gol, mas em uma falha nossa levamos nos últimos minutos. Já conversei no vestiário. Falta de malandragem”, completou.

O Flamengo viaja nesta segunda-feira, 27, para o Equador, onde enfrenta o Barcelona pela volta da semifinal da Libertadores. Na ida, o clube carioca venceu por 2 a 0. Na próxima rodada do Brasileiro, o time encara o Athletico-PR, no Rio de Janeiro.

Fim de jogo no Independência. O Flamengo empata com o América-MG em 1 a 1, pelo Brasileirão. Michael marcou o gol rubro-negro. #CRF #VamosFlamengo 📸 @mcortesdasilva8 / CRF pic.twitter.com/kmytEwwI3t — Flamengo (@Flamengo) September 26, 2021