Renato Gaúcho diz estar ‘vacinado’ com vaias e minimiza coro por J. Jesus

Visivelmente abatido, o técnico Renato Gaúcho ouviu logo na primeira pergunta da entrevista coletiva após a derrota por 3 a 0 para o Athletico Parananense, que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, um questionamento sobre o peso da frase dita enquanto treinador do Grêmio de que era “obrigação fazer um time de 200 milhões de reais jogar”. Renato se esquivou e evitou durante os pouco mais de 11 minutos que permaneceu na sala de imprensa do Maracanã um embate direto com jornalistas diante de perguntas incômodas.

“Quando fui contratado, estávamos em três competições, agora saímos da Copa do Brasil. Estou chateado, triste, o objetivo era a final. Temos possibilidades no Campeonato Brasileiro e estamos na final da Conmebol Libertadores”, disse, sem mencionar diretamente o assunto que seria novamente repetido por jornalistas: “você se arrepende de ter dito isso na época?”.

“O elenco é muito forte, muito bom, então todo treinador gosta de ter um elenco desses. Mesmo com elenco bom, não vamos ter sucesso 100%. O próprio Jorge Jesus este aqui e perdeu, saiu da Copa do Brasil e depois ganhou Libertadores e Brasileiro. Estamos sempre expostos às cobranças e sabemos que no nosso futebol, quando não saem os resultados que se espera, a cobrança é muito grande”, explicou.

Principal alvo de xingamentos e manifestações de torcedores do clube carioca, Renato buscou palavras para explicar uma desclassificação inesperada após um empate por 2 a 2 na partida de ida, em Curitiba, mas encontrou dificuldades. O técnico ainda ouviu gritos de apoio a Jorge Jesus, treinador português do Benfica e ídolo do clube pela conquista de cinco títulos em um ano.

“Coisa super normal no momento em que você trabalha num clube grande, o último treinador teve sucesso e outros não tiveram tanto quanto ele. Então, o torcedor sempre vai lembrar do último treinador que venceu. Faz parte da nossa profissão, não vamos ganhar todas. Ele (Jorge Jesus) ganhou merecidamente títulos importantes. Mas com relação a isso (as vaias) já estou vacinado, não só aqui, mas em todos os clubes. Principalmente em um clube grande como o Flamengo”, minimizou.

“[As vaias] são justas porque num clube grande como o Flamengo, no momento em que você não consegue os resultados que o torcedor quer, é normal as cobranças virem. Se tem algum culpado, sou eu. E as cobranças sempre vão existir em cima dos treinadores porque o torcedor é movido pela paixão”, completou.

Renato se transformou no alvo preferido de torcedores nas redes sociais com memes e nova enxurrada de críticas. O próprio Athletico Paranaense, ao fim da partida, publicou em seu Twitter: “hoje a grama sintética fez diferença de novo”, em resposta a fala do treinador que culpou a atuação pouco inspirada da equipe, em Curitiba, ao fato do gramado da Arena da Baixada ser de grama sintética.

O Flamengo perdeu com a derrota a chance de buscar o seu quarto título da Copa do Brasil e garantir milionária premiação. Segundo Renato, ainda é possível acreditar na conquista do Campeonato Brasileiro, mesmo a 13 pontos diferença do líder Atlético Mineiro, contra quem joga já no fim de semana, no Maracanã.

“Temos chances no Brasileiro. Lógico que as chances são remotas, mas ainda temos. A partir de amanhã é virar a página e pensar no Atlético-MG e no Brasileiro. Enquanto tivermos chances, vamos brigar. E enquanto isso vamos ajeitando o time para a Libertadores”, concluiu.

A decisão da Libertadores acontecerá no próximo dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu. O Flamengo tem pouco menos de um mês para apresentar evolução e conquistar novamente a competição sul-americana.

