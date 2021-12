Relembre vezes em que Cuca terminou um trabalho por vontade própria

O dia amanheceu estremecido em Belo Horizonte. A notícia de que o técnico Cuca não continuaria no Atlético Mineiro para 2022, por motivos familiares, após vencer o Campeonato Mineiro, o Brasileirão e a Copa do Brasil, abalou o fim de ano do clube que teve uma temporada gloriosa. Mais tarde, o Galo anunciou oficialmente a saída. Com isso, o treinador chegou a mais um trabalho interrompido por vontade própria.

Na longa carreira como treinador, iniciada em 1998 no Uberlândia-MG, Cuca acumula cinco títulos estaduais, dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Porém, além de problemas extracampo, o treinador tem uma marca negativa para quem o contrata: encerrar trabalhos por vontade própria.

PLACAR selecionou momentos em que o roteiro visto nesta terça-feira, 28, por torcedores do Galo já se repetiu:

2003 – Adeus, Paraná

No início dos anos 2000, Cuca estava no comando do Paraná Clube e fazia bom trabalho, com direito ao oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. Porém, em um movimento curioso, deixou o clube da região sul e foi ao Goiás, que ocupava a última colocação. Surpreendeu e, em uma arrancada incrível, levou o clube à Libertadores.

2007 – Vou, mas estou voltando!

Após ser derrotado pelo River Plate e o Botafogo ficar de fora da Copa Sul-Americana de 2007, Cuca disse à imprensa que estava de saída. Nove dias depois, o treinador foi anunciado novamente no clube carioca. O técnico, figura central do caso, no entanto, conta uma outra versão, em que diz ter pedido demissão para facilitar o caminho da diretoria botafoguense, que já havia anunciado a vontade de não dar continuidade ao trabalho.

2013 – Campeão da América e…

O Atlético Mineiro de 2013 tinha Cuca no comando de Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Bernard e Jô. Todos eles em excelente fase, o que resultou no inédito título da Copa Libertadores e a chance de brigar pelo status de “melhor time do mundo”. Porém, no fim daquele ano, o treinador recebeu proposta do Shandong Luneng, da China.

A grande polêmica aconteceu no Mundial: a notícia da proposta vazou durante a competição. No torneio, após perder para o Raja Casablanca, do Marrocos, o Galo precisou disputar o terceiro lugar com o Guangzhou Evergrande. Em meio ao jogo vencido por 3 a 2 pelo clube de Minas Gerais, o Shandong Luneng anunciou o técnico brasileiro, com direito a foto com cachecol. Cuca e Atlético Mineiro não chegaram em acordo sobre valores do rompimento do contrato.

2016 – “Uma escolha difícil”

Após vencer o Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras, Cuca admitiu: “É uma escolha difícil, mas que eu tive que fazer. Na verdade, como sempre disse, não era nem para eu ter vindo neste ano.” A ideia, segundo o próprio, era se dedicar à família. Mas o ano terminou com o título brasileiro, o primeiro da carreira do treinador, que também já assumiu torcida para o clube paulista. Porém, nem mesmo isso o segurou no comando após um ano de glória. Em maio de 2017, voltou ao time palestrino, mas ficou pouco mais de quatro meses.

2018 – Calma, coração!

Contratado para livrar o Santos do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Cuca viu seu coração brecar uma incerta continuidade. Durante partida contra o Cruzeiro, o treinador teve uma ameaça de infarto e precisou ser submetido a uma cirurgia. Anunciou pausa na carreira, mas recebeu alta semanas depois e fechou com um rival do clube praiano meses depois.

2019 – Obrigado, mas não deu

Após se recuperar de procedimento cirúrgico cardíaco que o afastou do Santos, Cuca decidiu assumir o São Paulo no Campeonato Paulista e ficou com o vice da competição. O treinador durou pouco mais de cinco meses no tricolor paulista, clube no qual passou também em 2004. Após nove vitórias em 26 partidas, escolheu não dar continuidade ao trabalho e, em sua despedida, disse: “Infelizmente o meu estilo não casou com o estilo do São Paulo. Não combinou.”.

2021 – Galo, tchau, mais uma vez!

O roteiro é parecido. Após um ano glorioso pelo Atlético Mineiro, Cuca decide deixar o clube em dezembro. Depois de 2013, o treinador retornou ao Galo em 2021. Logo de cara, levantou o Campeonato Mineiro e encaixou um time encantador e efetivo, que terminou a temporada campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Contudo, o dia 28 de dezembro começou com a notícia da saída do ídolo, por motivos pessoais. Mais uma quebra de contrato.

