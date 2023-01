Finalista invicto da Copa São de Futebol Júnior 2023, o América Mineiro faz campanha histórica na competição em que foi vencedor uma única vez, em 1996. Com nova safra de jovens talentos, o clube mineiro, que orgulhosamente adota o apelido de “DNA formador”, já revelou diversas estrelas ao longo de sua história.

Desde Tostão, titular da histórica seleção brasileira de 1970, a Richarlison, o 9 de Tite, PLACAR relembra os principais jogadores com passagens pelas categorias de base do clube.

Em busca do bicampeonato na Copinha, o Coelho entra em campo para o duelo decisivo contra o atual campeão, Palmeiras, na próxima quarta-feira, 25, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Richarlison

O centroavante do Tottenham e da seleção brasileira na última Copa do Mundo é o mais recente craque na lista. Natural do Espírito Santo, o jogador chegou para fazer testes no clube de Minas Gerais aos 17 anos, vindo do Real Noroeste-ES. Foi um dos destaques da equipe sub-17 e da equipe sub-20.

Em 2015, acabou promovido ao time principal e logo se firmou na equipe na campanha de acesso à elite do futebol nacional. Além de marcar em sua primeira partida como profissional, balançou a rede outras oito vezes na série B naquele ano.

Foram nove gols em 24 jogos até ser negociado com o Fluminense, ainda em 2016. Posteriormente, seguiu para o Everton, da Inglaterra. Chegou aos Spurs nesta temporada.

Danilo

O lateral-direito – que também já jogou como zagueiro, lateral-esquerdo e volante – foi revelado pelo Coelho em 2008, aos 17 anos, Permaneceu no time mineiro até a metade de 2010, quando foi comprado pelo Santos para jogar ao lado de Neymar, Ganso e do time que seria campeão da Libertadores no ano seguinte.

Acumulou desde cedo passagens pelas seleções de base, chegando a ser campeão Mundial sub-20 em 2011.

Entre as equipes juvenil e profissional, o lateral jogou no América de 2007 a 2010, sendo campeão brasileiro da Série C em 2009 com a equipe e no ano seguinte, eleito o jogador “Revelação do Campeonato Mineiro”.

Fred

Aposentado dos gramados desde o ano passado, Fred é outro atleta revelado pelo Coelho e foi, justamente, em uma edição da Copinha que chamou atenção do Brasil. Em 2003, o atacante marcou o gol mais rápido da história do futebol, com apenas 3,17 segundos de jogo, na partida entre América Mineiro e Villa Nova-GO.

Depois da atuação de destaque na Copinha, aos 20 anos, Fred subiu para a equipe profissional do clube mineiro, onde ficou até 2004. Foram 45 gols em 51 jogos. Ídolo do Fluminense, o atacante carregou passagens ainda por Lyon, da França, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Disputou ainda duas Copas do Mundo com a seleção brasileira (2006 e 2014).

Éder Aleixo

Ponta-esquerda habilidoso, Éder Aleixo foi a principal revelação do Coelho na década de 1970. Ainda adolescente, morou nos alojamentos do clube, que ficavam situados embaixo da arquibancada do antigo estádio da Alameda. Aos 17 anos, o atleta subiu para a equipe profissional e por lá permaneceu até 1978. Pelo time mineiro disputou três Brasileiros e marcou 23 gols em 81 jogos.

Convocado pela seleção brasileira em 1982, ele ganhou o apelido de “A Bomba de Vespasiano”, uma referência ao município mineiro onde nasceu.

Tostão

O primeiro atleta da lista é Eduardo Gonçalves de Andrade, o Tostão. Campeão do Mundo com a seleção brasileira em 1970 e ídolo incontestável do rival Cruzeiro, o atacante começou a dar seus primeiros passos no futebol no América-MG quando tinha 15 anos. Pelas categorias de base do clube atuou por um ano, entre 1962 e 1963, antes de ir para o Cruzeiro.