Relembre a passagem de treinadores portugueses pelo futebol brasileiro

A busca por uma nova metodologia e a facilidade com o idioma tornaram treinadores portugueses o alvo preferencial de clubes brasileiros. O sucesso retumbante do Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, abriu as portas e o bicampeonato do Palmeiras de Abel Ferreira na Libertadores deve ampliar ainda mais este intercâmbio — o clube rubro-negro, por exemplo, está perto de anunciar Paulo Sousa. Porém, nem sempre esta fórmula deu resultado. PLACAR selecionou portugueses que treinaram equipes nacionais desde 2015; relembre as trajetórias:

Jorge Jesus

56 jogos, 43 vitórias, nove empates e quatro derrotas. O histórico de Jorge Jesus no Flamengo de 2019 e início de 2020 é invejável e faz apertar a saudade do torcedor. Encerrou sua passagem pelo clube carioca com quatro títulos: o estadual, a Supercopa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro. Aos 67 anos, após ser demitido do Benfica, ainda é cobiçado por equipes brasileiras.

Abel Ferreira

Em 2020, desembarcou em São Paulo como um treinador jovem, desconhecido e sem grandes trabalhos, vindo do Paok, da Grécia. No entanto, houve química imediata e Abel já escreveu seu nome na história de um dos maiores clubes do país ao vencer a Libertadores duas vezes consecutivas, além de erguer uma Copa do Brasil. Aos 43 anos, deve seguir no Verdão.

Paulo Bento

Atualmente na seleção sul-coreana, rumo à Copa do Mundo de 2022, Paulo Bento não deixou saudades no Brasil. Contratado pelo Cruzeiro em 2016, o treinador não conseguiu agradar e fazer o time jogar. Foram apenas 17 partidas, com só seis vitórias.

Ricardo Sá Pinto

Contratado em 2020 para construir no Vasco um projeto, Ricardo Sá Pinto durou apenas 15 jogos. Sem sucesso no Rio de Janeiro, o português venceu apenas três vezes e não fez o tradicional clube brasileiro convencer. Saiu sem marcar o nome positivamente e ainda passou pelo Gaziantep, da Turquia (atualmente está sem clube).

Sérgio Vieira

Após trabalhar por anos como observador do Braga, o português Sérgio Vieira desembarcou no Brasil para treinar o sub-23 do Athletico Paranaense. Passou por Guaratinguetá, pelo profissional do Furacão, Ferroviária, América Mineiro e São Bernardo. Sem nenhum trabalho duradouro, voltou para seu país de origem (está sem clube).

António Oliveira

Auxiliar técnico na maior parte da carreira, António Oliveira recebeu a primeira chance no Athletico Paranaense neste ano. Aos 39 anos, comandou o Furacão em 36 oportunidades, com 18 vitórias, mas deixou o clube em setembro, antes da campanha do t´tulo da Copa Sul-Americana.

Jesualdo Ferreira

Tricampeão português com o Porto, Jesualdo Ferreira não conseguiu sucesso no Brasil. Contratado pelo Santos em 2020, após quatro temporadas no futebol do Catar, não passou das 15 partidas, com apenas seis vitórias.

Augusto Inácio

Outro trabalho sem grandes resultados. Augusto Inácio foi contratado pelo Avaí para dirigir a equipe catarinense em 2020, após trabalhos apagados seguidos. No Brasil, fez apenas sete partidas e deixou o país sem sequer vencer mais de dois jogos. Está sem clube desde então.