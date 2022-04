Relatório revela condições extremas e trabalho forçado em obras no Catar

A Anistia Internacional divulgou nesta quinta-feira, 7, um relatório que aponta condições extremas de trabalho para pessoas que atuam como seguranças no Catar, sede da próxima edição da Copa do Mundo. A organização não governamental que defende os direitos humanos conversou com 34 funcionários, todos estrangeiros, que trabalham ou em algum momento trabalharam atuando em obras ligadas diretamente ao mundial como estádios, hotéis, entre outras atividades.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Segundo os relatos, essas pessoas eram forçadas a trabalhar cerca de 12 horas por dia, sete dias por semana, sem direito a intervalos ou folgas semanais e quem tentasse tirar um dia de folga para descanso, era punido com deduções salariais arbitrárias.

“Eles pensam que nós somos máquinas”, disse um dos entrevistados. Alguns afirmaram que além de trabalharem por horas seguidas, ainda eram submetidos a mais oito horas de treinamento. Idas ao banheiro eram motivo de punições e, pelo trabalho excessivo, muitos funcionários sentiam dores e precisaram pagar remédio do próprio bolso para tratá-las.

Continua após a publicidade

O chefe da área de Justiça Econômica e Social da Anistia Internacional, Stephen Cockburn, atribuiu os abusos ao grande desequilíbrio de poder que ainda existe entre empregadores e trabalhadores migrantes no Catar.

Para proteger e poupar os funcionários de eventuais punições, demissões e até deportação do país, a Anistia decidiu não divulgar o nomes das empresas e trabalhadores.

No relatório, consta também as respostas do governo do Catar e da Fifa sobre os fatos levantados pela entidade. O Ministério do Trabalho do Catar reconheceu que os casos “precisam ser tratados imediatamente”, porém negou que os problemas sejam estruturais, dizendo ainda que algumas empresas sempre vão tentar ignorar as regras impostas a elas.

Já a Fifa não se posicionou sobre questões específicas da ONG, mas emitiu um documento de quatro páginas, contendo detalhes de seus programas para respeitar os direitos humanos em suas operações.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!