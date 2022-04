Reinier tem futuro incerto após temporada em branco na Alemanha

Contratado pelo Real Madrid no início de 2020 e prestes a finalizar seu empréstimo de dois anos ao Borussia Dortmund, Reinier, tem futuro indefinido. Revelado pelo Flamengo, o meia-atacante de 20 anos nem sequer completou 40 jogos na Europa e passou em branco nesta temporada. Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, a promessa brasileira deseja realizar a pré-temporada no clube da capital espanhola e deve atuar por algum time do Campeonato Espanhol na próxima temporada, segundo informações do diário Marca desta sexta-feira, 22.

Em duas temporadas de empréstimo ao Borussia Dortmund, Reinier quase não jogou: foram 36 vezes em campo, quase todas entrando no fim, com um gol e uma assistência, ambas na temporada passada. Na atual, ele teve apenas 330 minutos em campo, sem bolas na rede ou passes para gol. Segundo o Marca, a passagem inglória custou 13,5 milhões de euros aos cofres do clube alemão (5 milhões de euros pelo empréstimo e mais 8,5 milhões de euros de salário).

Reinier foi comprado pela equipe espanhola junto ao Flamengo por 30 milhões de euros, com status de esperança para o futuro. Emprestá-lo fazia parte de seu plano de desenvolvimento, mas a falta de oportunidades na Alemanha tem deixado os dirigentes espanhóis intrigados, ainda mais depois que o Dortmund fez ofertas para comprá-lo em definitivo, por 16 milhões de euros, no início da atual temporada.

Peça constante nas seleções de base do Brasil, Reinier disputou cinco jogos na campanha do ouro nas Olimpíadas. Querido pelo Flamengo, o jogador poderia ser uma oportunidade de mercado, mas a intenção do Real Madrid é manter o atleta no contexto competitivo do futebol europeu.

O plano agora é que Reinier realize a pré-temporada de 2022/2023 sob os olhares de Carlo Ancelotti e, caso o plano de emprestá-lo novamente seja mantido, clubes de La Liga devem ter preferência. Os principais candidatos a contar com o jogador por empréstimo são Real Bétis e Valencia, que já haviam demonstrado interesse no atleta.

