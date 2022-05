Reforços ‘chineses’ vivem oscilação no futebol brasileiro

Alguns velhos conhecidos no cenário nacional nos últimos anos retornaram para esta temporada ao futebol brasileiro. Dentre eles, pelo menos quatro atletas vieram dos principais clubes chineses.

Após dez anos no exterior, o volante Paulinho, ex-Guangzhou Evergrande, retornou ao Corinthians em janeiro, mas sofreu grave lesão e deve ficar de fora o restante da temporada. Outro nome em dificuldades é o meia-atacante Ricardo Goulart, contratado como referência na remontagem do Santos, mas que sofre com críticas.

PLACAR separou os números e o balanço dos reforços:

Paulinho (Corinthians)

O retorno do meio-campista ao futebol brasileiro pelo Corinthians foi interrompido por uma grave lesão no início de maio. Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e irá passar por intervenção cirúrgica.

Sem previsão de retorno, não deve jogar o restante da temporada. Foram 20 jogos no Corinthians, quatorze como titular e quatro gols marcados, além de duas assistências. No período, sofreu com questionamentos sobre o desempenho aquém da passagem anterior.

Ricardo Goulart (Santos)

Após 22 partidas disputadas com a camisa 10 do alvinegro praiano, 19 delas como titular, o meia-atacante de 30 anos encara um jejum de dois meses sem balançar as redes – ou onze jogos. São quatro gols e três assistências até aqui.

Titular em boa parte dos jogos, foi eleito pela Conmebol, na última quarta, 18, o melhor jogador da partida contra o Unión La Calera pela Sul-Americana, Goulart encara rejeições e pressão da torcida. Este é seu segundo retorno ao futebol brasileiro depois de temporadas por Hebei Fortune e Guangzhou Evergrande.

Aloísio ‘Boi Bandido’ (América-MG):

Um dos retornos mais demorados entre os recentes reforços do mercado brasileiro é o do centroavante de 33 anos. Foram sete anos no futebol chinês e passagens por Shandong, Hebei China Fortune e Guangzhou Evergrande. Contratado em março pelo América-MG, atuou em quatro jogos em maio: contra Atlético-MG, CSA, Coritiba e Tolima, sendo titular nos últimos dois.

Elkeson (Grêmio)

Revelado pelo Vitória e destaque do Botafogo no início da última década, Elkeson atuou por quase dez anos no futebol chinês. Seu retorno ao futebol nacional aconteceu há pouco menos de um mês. Entrou no decorrer das partidas contra CRB-AL, Cruzeiro e Ituano, pelo Brasileirão Série B.

Miranda (São Paulo)

Ex-Jiangsu, está na sua segunda temporada no São Paulo. Apesar de ter sido um dos destaques da equipe ano passado, o defensor de 37 anos tem tido menos oportunidades com o técnico Rogério Ceni.

Nos últimos dez jogos da equipe Miranda foi reserva não utilizado em sete delas. Em 2022, soma 11 jogos entre todas as competições e, até aqui, não atuou em nenhuma rodada do Brasileirão.

Renato Augusto (Corinthians)

Também ex-atleta do Jiangsu, Renato Augusto está há pouco mais de dez meses na segunda passagem no clube paulista.

Ano passado foram 21 jogos pelo Brasileirão e belos gols. Já este ano, mais 23 com a equipe desde o início da temporada. Como titular foram 19 no ano, além de três gols e duas assistências.

