Reeleito, Infantino quer novos torneios e cogita teto salarial no futebol

Candidato único ao pleito, Gianni Infantino foi reeleito presidente da Fifa por mais quatro anos, até 2027. o anúncio ocorreu durante o 73ª Congresso da entidade, em Kigali, capital da Ruanda, nesta terça-feira, 16. Para o novo mandato, ele prometeu aumentar as receitas da entidade e propor uma discussão sobre teto salarial no futebol.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“É uma honra e um privilégio incríveis e uma grande responsabilidade. Prometo continuar servindo a Fifa e o futebol em todo o mundo. Aos que me amam, e sei que são muitos, e aos que me odeiam… amo todos vocês”, discursou o dirigente suíço-italiano de 52 anos, aplaudido pelos 211 representantes presentes.

Infantino se mostrou comprometido em desenvolver novos campeonatos de futebol e expandir o legado do esporte para outros cantos do planeta. “Queremos ter mais competições regionais, entre clubes e entre seleções. Quando eu escuto que existe muito futebol, é provavelmente verdade, mas não em todos os lugares”, completou.

Na última gestão, Infantino implementou mudanças no formato das Copas do Mundo masculina e feminina. Atualmente, ele se mostra mais preocupado com o futebol de clubes. Além das novidades anunciadas para o Mundial de Clubes, ele já cogita estabelecer um teto salarial para promover mais equilíbrio e conter as violações ao fair play financeiro.

“Devemos melhorar nossos regulamentos e os estatutos da Fifa. Continuaremos a desenvolver nossos princípios de boa governança e examinar o sistema de transferências, e talvez ter uma discussão para melhorar a transparência das taxas de transferência e salários”, discursou. “Pode ser necessário introduzir um limite, temos que pensar como podemos fazer isso. Vamos analisá-lo com todas as partes interessadas e ver o que podemos fazer.”

No último ciclo, entre 2019-2022, a Fifa atingiu receita recorde de 7,5 bilhões de dólares. Infantino disse que a meta da entidade é aumentar o valor para 11 bilhões de dólares, levando em consideração o novo formato do Mundial de Clubes.

O anúncio da reeleição ocorre justamente em momento chave de discussões acerca de novos modelos de torneios. Após a resistência de mudar o formato da Copa do Mundo para o formato bianual, modelo definido pelo presidente, no mês passado, a entidade anunciou a expansão de 32 para 48 seleções na Copa de 2026.

Ex-secretário geral da Uefa, Infantino foi eleito pela primeira vez em 2016 no Congresso Extraordinário, para substituir Joseph Blatter, que renunciou ao cargo devido ao escândalo de corrupção. Em 2019, o suíço-italiano também não teve oposição e foi reeleito. Em 2027, Infantino poderá tentar sua última reeleição.