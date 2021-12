Recorde de casos e adiamento: a volta da Covid-19 ao Campeonato Inglês

A Inglaterra registrou um significativo aumento de casos da Covid-19 nas últimas semanas. A crescente é fruto da variante Ômicron, muito transmissível, mesmo entre vacinados. Desse modo, o Campeonato Inglês foi afetado com 42 casos na última semana, o maior número do ano, entre atletas, membros de comissão técnica e outros funcionários. Dois jogos já tiveram de ser adiados: Tottenham x Brighton e Brentford x Manchester United.

A nova variante Ômicron acendeu mais uma vez o alerta na Europa. Com 70% da população vacinada, a Inglaterra voltou a registrar muitos novos casos da doença e tem uma média de 43.446 novos infectados nos últimos sete dias. No entanto, o número de mortes por dia gira em torno de 98 e não representa aumento significativo, segundo o centro de pesquisas Our World in Data.

No último domingo, 12, o jogo entre Tottenham e Brighton foi adiado por 13 casos da Covid-19 no clube londrino. Da mesma forma, o embate entre Brentford e Manchester United também será remarcado, pois um surto da doença atingiu a equipe de Cristiano Ronaldo. Na segunda divisão inglesa, o QPR também registrou infectados e teve uma partida suspensa.

Em meio ao novo contexto, o ex-jogador e atual treinador dos Aston Villa, Steven Gerrard disse que, na próxima janela de transferências, levará em conta o status de vacinação para contratação do atleta. O ídolo do futebol inglês também admitiu casos da doença em seu elenco: “Temos casos de positivo no elenco e no staff”.

No último dia 10 de dezembro, o Governo do Reino Unido atualizou as recomendações sanitárias de prevenção ao vírus. A ação intitulada de “Plano B” tem o intuito de diminuir as chances de riscos da variante Ômicron e contém cinco orientações: uso de máscara ou proteção facial em locares públicos fechados ou transporte público, trabalhar de casa – se possível – , tomar a vacina, preferir por lugares com boa circulação de ar para encontros e se isolar em caso de contaminação.