Real Madrid e Manchester City definem nesta quarta-feira, 4, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, o último finalista da atual edição da Liga dos Campeões. O vencedor do duelo enfrentará o Liverpool, que superou o Villarreal no outro confronto da semifinal. A partida será transmitida pelos canais fechados TNT Sports e HBO Max.

A equipe espanhola precisará reverter desvantagem após derrota por 4 a 3 no confronto realizado no último dia 26 de abril, no Ettihad Stadium. Caberá aos merengues vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória simples, o jogo irá para a prorrogação. O City tem a vantagem do empate.

Vale lembrar que a nova regra da Uefa não prevê mais o gol qualificado fora de casa – ou seja, vantagem de desempate para quem faz mais gols como visitante.

Na véspera do confronto, o meio-campista Luka Modric respondeu a perguntas sobre um possível fator ‘sorte’ do clube merengue. Em entrevista coletiva, o croata citou os títulos recentes, exaltando a experiência do elenco.

“Não dizemos nada às pessoas que pensam assim. Para estar aqui e ganhar as Ligas dos Campeões que ganhamos, não serve apenas sorte. Isso nos faz rir um pouco”, disse o jogador, relembrando as conquistas recentes.

O croata finalizou pedindo exaltação a outros elementos: “para chegar a esse ponto ano após ano, ganhando grandes títulos, você tem que ter mais do que sorte: caráter, personalidade, fé… Isso é o que nos faz ganhar”, completou. Para chegar até aqui, os espanhóis protagonizaram intensos confrontos com Paris Saint-Germain, nas oitavas, e Chelsea, nas quartas.

Do outro lado, o meio-campista Kevin De Bruyne não poupou elogios para a grande fase vivida por Gabriel Jesus, autor de seis gols e duas assistências no últimos cinco jogos.

“Desde que ele veio para cá, tenho uma boa relação com ele. Ele joga com muita energia. Nunca duvidei de sua qualidade. Ele ainda é tão jovem, espero que ele possa jogar muitas vezes comigo, porque nos torna melhores”, explicou o belga.

Se o City ainda briga roda da a rodada com o Liverpool pelo título inglês – o time tem 83 pontos contra 82 do rival restando quatro rodada para o fim -, o Real já descansa com a conquista de sua 35ª taça nacional. No último fim de semana, confirmou o título ao vencer o Espanyol por 4 a 0, com direito a dois gols de Rodrygo.

Confira onde assistir ao confronto nesta quarta:

16h

Real Madrid x Manchester CIty – TNT Sports e HBO Max

