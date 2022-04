Real Madrid x Chelsea: onde assistir ao jogo das quartas da Champions

Real Madrid x Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, 12, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O confronto terá transmissão ao vivo da TNT Sports e do HBO Max.

O Real, por ter superado os Blues por 3 a 1 no primeiro jogo, consegue se classificar para as semifinais mesmo se perder por até um gol de diferença. Após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo D, com 15 pontos, o time espanhol eliminou o PSG nas oitavas de final, com hat-trick de Benzema. Dessa vez, com o mando de campo, a equipe terá o apoio de sua torcida para avançar na competição.

Do outro lado, o Chelsea, para seguir para as semis, precisará vencer o adversário por dois gols de diferença e levar o jogo para a prorrogação. O time inglês terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo H, com 13 pontos, e nas oitavas deixou o Lille para trás, marcando 2 a 0 na ida e 2 a 1 no segundo jogo.

Confira a programação completa e onde assistir às quartas da Champions:

16h

Real Madrid x Chelsea – TNT Sports, HBO Max

Bayern de Munique x Villarreal – Space, HBO Max

