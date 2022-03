Real Madrid x Barcelona: onde assistir ‘El Clásico’ neste domingo, 20

O domingo, 20, será de clássico em La Liga: Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O duelo terá transmissão exclusiva do canal de streaming Star+.

O Real Madrid é líder isolado na tabela, com 66 pontos, dez a mais do que o vice Sevilla e 15 a frente do Barça, o terceiro colocado. No primeiro turno, o confronto entre as duas equipes, pela décima rodada da competição, terminou em 2 a 1 para o time da capital.

Os eternos rivais chegam para o clássico com bom retrospecto recente e sequências de invencibilidade: o Real Madrid não perde há oito jogos e o Barcelona há 12.

Uma curiosidade para o duelo deste domingo é que o Real Madrid não entrará em campo com o tradicional uniforme 1 branco e, sim, com uma nova camisa comemorativa de 120 anos de fundação do clube, completados no último dia 6. O design todo preto foi desenvolvido pelo estilista japonês Yohji Yamamoto.

Campeonato Espanhol

17h

Real Madrid x Barcelona – Star+

