Real Madrid rebaixa Levante com 1º hat-trick de Vinicius Junior

Já garantido como campeão espanhol, o Real Madrid goleou nesta quinta-feira, 12, o Levante por 6 a 0, em jogo válido pela 36ª rodada de La Liga, no Santiago Bernabéu. O atacante brasileiro Vinicius Junior foi o destaque do jogo ao fazer três gols num mesmo jogo pela primeira vez na carreira.

Aos 21 anos, o atacante brasileiro se firmou como uma das referências do time na temporada e deve ter seu salário triplicado para frear o interesse de outros clubes. Vinicius chegou a 17 gols em La Liga, em terceiro na classificação de artilheiros, com 10 a menos que o líder Karim Benzema, seu colega de ataque.

Mendy, Benzema e o também brasileiro Rodrygo completaram a goleada do Real Madrid, que chegou a 84 pontos, 12 a mais que o segundo colocado Barcelona. O lanterna Levante, por sua vez, com 29, teve seu rebaixamento decretado com a goleada.

O próximo jogo do Real Madrid será no domingo, 15, fora de casa, diante do Cádiz, pela penúltima rodada da La Liga, às 14h30 (de Brasília). As atenções no clube, porém, estão voltadas para o dia 28, na decisão da Liga dos Campeões diante do Liverpool, no Stade de France.