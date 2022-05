Real Madrid quer valorizar Rodrygo e renovar até 2028, diz jornal

Após a tentativa frustrada de trazer o atacante Kylian Mbappé, que renovou seu vínculo com o Paris Saint-Germain até 2025, o Real Madrid planeja se blindar de possíveis investidas e garantir logo a permanência do atacante brasileiro Rodrygo no elenco. Segundo divulgado pelo jornal espanhol Marca, nesta segunda-feira, 23, a diretoria dos merengues estuda estender o contrato do atacante de 21 anos, herói da classificação à final da Liga dos Campeões ao marcar dois gols em dois minutos contra o Manchester City na semi.

De acordo com o jornal, a diretoria do clube de Madri vê o atacante em bom momento e planeja prorrogar o contrato de Rodrygo por mais três anos – ou seja, até 2028, já que o atual acordo vale até junho de 2025.

Mesmo o brasileiro não sendo titular absoluto do time de Ancelotti na temporada, a ideia do Real Madrid é garantir a permanência do jovem atacante a longo prazo, já que o técnico enxerga potencial físico e tático no camisa 21, ainda segundo o Marca.

O ex-jogador do Santos está há três temporadas no Real Madrid, e neste ano tem se mostrado decisivo. Marcou cinco gols e deu duas assistências em dez jogos na Liga dos Campeões. Foi o principal nome na semifinal diante do Manchester City, responsável por marcar dois gols na virada de 3 a 2 na partida de volta. Em toda a temporada, soma nove gols e 10 assistências em 48 jogos.

Rodrygo não é o único jovem brasileiro com quem o Real planeja estender o contrato. Segundo divulgado pelo diário catalão Mundo Deportivo no último dia 12, o clube pretende triplicar o salário de Vinicius Júnior e também renovar com o camisa 20, um dos destaques da temporada.

Atualmente, o ex-jogador do Flamengo recebe 3,2 milhões de euros (17 milhões de reais pela cotação atual) por temporada, um dos valores mais baixos do elenco. Mas para renovar seu vínculo, que atualmente vai até 2024, para 2027, o Real Madrid pretende pagar de 8 a 9 milhões de euros (até 48 milhões de reais) por ano.

