Real Madrid oferece R$ 321 milhões para ter Mbappé em janeiro, diz agente

O Real Madrid voltou à carga para contar com o atacante francês Kylian Mbappé já no mês de janeiro. Mesmo com a possibilidade da assinatura de um pré-contrato – o vínculo com o Paris Saint-Germain se encerra em 30 de junho -, o clube espanhol teria oferecido ao franceses 50 milhões de euros (321 milhões de reais pela cotação atual) pela transferência imediata do jogador.

A informação foi dada pelo agente internacional Giovanni Branchini em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta Dello Sport. Branchini é visto como influente nome no mercado e já teve como clientes craques brasileiros como Ronaldo e Romário, além do técnico italiano Carlos Ancelotti, atualmente no Real Madrid.

“Agora depende do PSG. O Real Madrid voltou à corrida para ter Mbappé imediatamente e ofereceu 50 milhões de euros há poucos dias”, afirmou.

“Não sei como vai acabar. Certamente, me parece que a iniciativa de Florentino Pérez merece atenção, é uma mensagem de estabilidade para o sistema”, acrescentou o empresário na sequência

Mbappé foi eleito no último dia 27, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o jogador do ano da Globe Soccer. Na ocasião, foi escolhido por um “júri de notáveis” que conta com ex-jogadores e especialistas superando nomes como o argentino Lionel Messi, companheiro de PSG que em novembro faturou a sua sétima Bola de Ouro, o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e o francês Karim Benzema, ídolo do Real Madrid.

Na última janela de transferências, Mbappé externou o desejo de se mudar para Madri, mas o clube da capital francesa resistiu as negociações recusando uma oferta de 180 milhões de euros (1,1 bilhão de reais na época).

Após longa novela, em entrevista à rádio francesa RMC Sports, o atacante confirmou que pediu para deixar o clube, mas desmentiu a série de recusas a renovações contratuais citada pelo diretor Leonardo.

“As pessoas disseram que recusei seis ou sete ofertas de renovação, que não quero mais falar com Leonardo [diretor brasileiro do PSG]. Isso não é verdade. Me disseram: ‘Kylian, agora você está falando com o presidente”, disse o jogador.

Ressentido com a postura do clube de não o liberar, Mbappé explicou publicamente o que o incomodou. “A minha posição sempre foi clara, informei o clube da minha intenção de sair no final de julho. Não gostei que o clube tivesse dito que só avisei que queria sair no final de agosto. Foi mentira e soou como se fosse um bandido. Disse ao PSG que queria sair no fim de julho”.

