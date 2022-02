Real Madrid fecha acordo preferencial para compra de Haaland, diz jornal

A novela de contratação do norueguês Erling Haaland ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira, 18. Segundo divulgado pelo jornal catalão Sport, o Real Madrid fechou um acordo de preferência para adquirir o atacante no futuro, em reunião de dirigentes do clube com o pai e uma advogada do jogador. Com isso, os merengues passam ter prioridade na disputa pelo camisa 9 que tem ainda outros clubes como Barcelona e Paris-Saint Germain.

O desdobramento sobre o jogador ocorre, justamente, na mesma semana em que a informação de que outro preterido pelos merengues, o atacante francês Kylian Mbappé, pode recuar no acordo que tem encaminhado para se transferir para o Real Madrid.

O acordo prevê o bloqueio das negociações que poderiam ser realizadas com as outras equipes interessadas e dá ao clube espanhol preferência na contratação do jogador na próxima janela de transferência, no meio do ano, caso ele opte por deixar o Borussia Dortmund. A conclusão da operação, porém, dependerá da vontade do jogador.

De acordo com a reportagem, o encontro foi realizado em Mônaco e contou com a presença de dirigentes do Real Madri e de Alf-Inge Haaland, ex-jogador e pai do atacante, além de Rafaela Pimenta, advogada brasileira e “braço direito” de Mino Raiola, um dos agentes mais influentes de toda a Europa.

Haaland tem contrato com o Dortmund até junho de 2024, mas sua permanência é incerta. O clube alemão estipulou o valor mínimo de 75 milhões de euros (cerca de 476 milhões de reais) para negociá-lo com outras equipes.

