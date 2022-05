Real Madrid é eleito o clube mais valioso da Europa; veja o top 10

Próximo de disputar mais uma decisão da Liga dos Campeões, o Real Madrid foi eleito nesta quinta-feira, 26, pelo quarto ano consecutivo, como o clube mais valioso da Europa. A escolha faz parte do relatório anual “The European Elite: Football Club’s Valuation”, da Football Benchmark, plataforma de dados e análise sobre negócios do futebol que avalia a valorização dos 32 clubes mais poderosos do Velho Continente. Os espanhóis são os únicos a ultrapassarem os três milhões de euros (15,4 milhões de reais).

O relatório menciona que o principal mérito dos merengues foi a política de contenção de custos na temporada 2020/21, quando destinou 63% de suas receitas à folha salarial. O Barcelona, maior rival, utilizou 88%.

Tudo isso é destacado apesar das adversidades como o fechamento do estádio Santiago Bernabéu, despencando em mais de 50% as vendas de camisas nas lojas.

Curiosamente, em termos de valorização, o time é seguido pelo Manchester United e pelo Barcelona, com 2,8 milhões de euros (14,3 milhões de reais) de crescimento cada.

Diferente do Real, que levou o título espanhol e faz excelente temporada, as equipes não conquistaram taças na temporada e sofreram com diversas crises internas e insatisfação constante de seus torcedores.

A Football Benchmark informa em seu relatório que as equipes registraram um crescimento médio de 10% e ainda não conseguiram superar as marcas de 2016 a 2020 devido a reflexos da pandemia.

Veja o ranking com o top-10:

1. Real Madrid: 3,1 milhões de euros

2. Manchester United: 2,8 milhões de euros

3. Barcelona: 2,8 milhões de euros

4. Bayern de Munique: 2,7 milhões de euros

5. Liverpool: 2,5 milhões de euros

6. Manchester City: 2,4 milhões de euros

7. Chelsea: 2,1 milhões de euros

8. Paris Saint-Germain: 2,1 milhões de euros

9. Tottenham: 1,9 milhão de euros

10. Juventus: 1,5 milhão de euros

