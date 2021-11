Real Madrid deve abrir mão de Haaland, na mira de equipes inglesas

O Real Madrid parece ter se convencido de que não acertará com o atacante norueguês Erling Haaland, 21 anos, na próxima janela de transferências, em janeiro. Segundo o jornalista Josep Pedrerol, apresentador do El Chiringuito, um dos programas mais populares da Espanha, Haaland, que atualmente defende o Borussia Dortmund, deve atuar em algum time da Premier League na temporada 2022/2023.

“Nos bastidores do Real Madri já dão por certo que Haaland jogará na Inglaterra no ano que vem. Portanto, já está descartado”, assegurou Pedrerol. Ainda, segundo o jornalista, o clube espanhol já mira outros nomes para reforçar o elenco. Entre eles, a possibilidade de assinar pré-contrato com o francês Kylian Mbappé, 22 anos, do Paris Saint Germain.

Mbapé tem contrato com o PSG até junho de 2022, com possibilidade de assinar pré-contrato com outros times na janela de transferência de janeiro, podendo sair de graça em julho de 2022. A sondagem do Real pelo craque francês agradou o jogador, enquanto, que o PSG tenta suas últimas jogadas para manter o craque francês no time.

O craque do Borussia e da seleção norueguesa Haaland, por sua vez, está na mira dos clubes ingleses Manchester City, Manchester United e Chelsea. A multa rescisória do jogador, que tem contrato com a equipe alemã até 2024, está avaliada em 75 milhões de euros (cerca de 463 milhões de reais) pela cotação atual.

Nesta temporada, Haaland já marcou 13 gols, serviu os jogadores em 3 oportunidades. O craque é o vice-artilheiro da Bundesliga, com 9 gols em 11 jogos. Atualmente, o camisa 9 se recupera de lesão no quadril, e a última vez que esteve em campo foi contra o Ajax, pela Champions, em 19 de outubro.

