Real Madrid de preto? A polêmica dos uniformes do clássico

Neste domingo, 20, Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol no Santiago Bernabéu. No horário de Brasília, a bola rola a partir das 17h. E quem está acostumado a ver os Merengues de branco e os catalães de azul e grená poderá tomar um susto quando ligar a televisão na hora do “El Clásico”.

As duas equipes não utilizarão as suas camisas tradicionais no duelo deste domingo. Mesmo como mandante da partida, o Real Madrid vai deixar o branco de lado para estrear o seu novo uniforme, que é predominantemente preto. O fardamento faz parte de uma coleção comemorativa pelos 120 anos do clube.

Já pelo lado dos visitantes, o Barcelona também vai abrir mão de sua camisa azul e grená para entrar em campo com o uniforme em alusão à Senyera, a bandeira da Catalunha, nas cores vermelha e amarela.

A região no nordeste da Espanha é uma comunidade autônoma e abriga um forte movimento separatista. Não será a primeira vez que o Barça utiliza a camisa que também é símbolo do sentimento catalão no clássico contra a equipe da capital espanhola, dando tons geopolíticos para ao jogo. No ano passado, como mostra o tweet abaixo, a equipe misturou as cores do clube com as da bandeira no uniforme em partida contra o rival.

A escolha dos uniformes das equipes gerou polêmica no futebol espanhol. Em sua coluna de opinião no jornal Marca, o jornalista Juan Ignacio García-Ochoa foi bastante crítico, pediu “um pouco de respeito” e disse que “mudar a cor da equipe mandante, neste caso o Real Madrid, no dia do clássico, é imperdoável”.

Apesar de chegarem em bons momentos para o clássico, a distância entre as duas equipes no Campeonato Espanhol é grande. O Real Madrid lidera a competição com 66 pontos, a 10 de vantagem para o vice-líder Sevilla. Para o Barcelona, a diferença é ainda maior. Os catalães estão na terceira colocação com 51 pontos, 15 a menos em relação ao rival.