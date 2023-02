Real Madrid chega ao 8ª título do Mundial de Clubes; os maiores campeões

O Real Madrid confirmou o favoritismo frente ao Al Ahly, neste sábado, 11, no Marrocos, e sagrou-se campeão do Mundial de Clubes da Fifa. O clube espanhol conquistou o oitavo título e encabeça com folga a lista de maior campeão do torneio.

O primeiro título do Real foi justamente na edição de estreia, em 1960, quando o torneio se chamava Copa Intercontinental – e colocava frente a frente apenas os vencedores da Europa e América do Sul. Desde a consolidação do torneio no formato de Mundial de Clubes, organizado pela Fifa a partir de 2005, foram mais cinco títulos do clube espanhol.

Compõem ainda o pódio da lista o Bayern de Munique, da Alemanha, campeão quatro vezes, e o Milan, da Itália, também com quatro títulos. O Barça vem na sequência, com três, assim como Boca Juniors, Inter de Milão e Nacional, do Uruguai.

Entre os brasileiros, o São Paulo é o maior vencedor, com três taças. Corinthians e Santos, cada qual com dois, e Flamengo, Internacional e Grêmio fecham a lista de representantes nacionais com um título conquistado.

Confira o ranking dos campeões dos campeões do Mundial de Clubes e Mundial Interclubes:

Real Madrid – 8 títulos (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 2022)

Bayern de Munique – 4 títulos (1976, 2001, 2013 e 2020)

Milan – 4 títulos (1969, 1989, 1990 e 2007)

Barcelona – 3 títulos (2009, 2011 e 2015)

Boca Juniors – 3 títulos (1977, 2000 e 2003)

Internazionale – 3 títulos (1964, 1965 e 2010)

Nacional-URU – 3 títulos (1971, 1980 e 1988)

Peñarol – 3 títulos (1961, 1966 e 1982)

São Paulo – 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

Ajax-HOL – 2 títulos (1972 e 1995)

Corinthians – 2 títulos (2000 e 2012)

Independiente-ARG – 2 títulos (1973 e 1984)

Juventus-ITA – 2 títulos (1985 e 1996)

Manchester United – 2 títulos (1999 e 2008)

Porto – 2 títulos (1987 e 2004)

Santos – 2 títulos (1962 e 1963)

Atlético de Madrid – 1 título (1974)

Borussia Dortmund – 1 título (1997)

Chelsea – 1 título (2021)

Estrela Vermelha-SER – 1 título (1991)

Estudiantes-ARG – 1 título (1968)

Feyenoord-HOL – 1 título (1970)

Flamengo – 1 título (1981)

Grêmio – 1 título (1983)

Internacional – 1 título (2006)

Liverpool – 1 título (2019)

Olimpia-PAR – 1 título (1979)

Racing-ARG – 1 título (1967)

River Plate – 1 título (1986)

Vélez Sarsfield – 1 título (1994)